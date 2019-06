SZIF nebude proplácet dotace Agrofertu a Tomanových podniků

Praha - Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) nebude proplácet dotace holdingu Agrofert od února 2017, kdy je premiér Andrej Babiš (ANO) vložil do svěřenských fondů kvůli platnosti novely o střetu zájmů. Od té doby fond proplatil projekty za 63 milionů korun. Stejný způsob zvolí i u podniků rodiny ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD), tedy od 2. srpna 2018, přestože se fond neztotožňuje se závěry zprávy. Na tiskové konferenci to dnes řekl ředitel SZIF Martin Šebestyán. Jde podle něj o opatření z důvodu předběžné opatrnosti k auditní zprávě Evropské komise. Babiš ČTK napsal, že předběžný audit neviděl, chová se ale přesně podle toho, jak mu ukládá novela o střetu zájmů, zvaná lex Babiš.

Ministr Toman odmítl, že by se zpráva EK týkala jeho střetu zájmů kvůli projektům firmy Agrotrade. Totéž konstatoval i Šebestyán. "Ve zprávě není explicitně konstatován střet zájmů pana ministra Tomana," řekl Šebestyán. Česko bylo podle něj požádáno, aby vysvětlilo a doložilo postupy. Tomanův střet zájmů se podle médií a opozice mohl týkat společnosti Agrotrade, kterou z 80 procent vlastní ministrův otec Miroslav Toman starší. Podnik vede ministrův bratr Zdeněk. Firma dostala zhruba dvoumilionovou dotaci pro dceřinou drůbežářskou firmu Xaverov. Zpráva ale podle Tomana tuto dotaci neřeší.

"Takovýto náhled považuji za útok na české zemědělství," uvedl Toman. Proto chce, aby české úřady udělaly důkladnou analýzu, aby české zemědělství nebylo poškozeno jako celek.

Podle Babiše bylo na tiskové konferenci vše jednoznačně vysvětleno. "Spoustu mých kritiků to, předpokládám, upřímně zklamalo. Pochopil jsem, že ministerstvo ani SZIF s jeho závěry nesouhlasí a upozorňují v něm opět na zásadní chyby. Úředníci proto pro komisi připraví odpověď podle běžné praxe. Jak sami říkají, v minulosti tak v drtivé většině případů uspěli," napsal ČTK Babiš.

"Co se týče střetu zájmů, budu se opakovat. Chovám se přesně podle toho, jak mi ukládá český zákon lex Babiš," uvedl premiér.

Šebestyán dodal, že fond od roku 2013 řešil zhruba 45 auditů ke společné zemědělské politice. Ročně proplácí kolem 40 miliard korun. Část peněz, které musel EU za nesprávné postupy vracet, byla v řádu promile. Podle šéfa fondu musí nejdřív zaznít finální závěr šetření a poté se uvidí, jaký bude osud 63 milionů korun. Pokud je EK vyloučí z financování, je fond oprávněn je po firmě vymáhat. Možností je smírčí řízení, případně soudní pře, dodal.

Z fondu bylo Agrofertu od roku 2012 do letošního dubna vyplaceno zhruba 6,52 miliardy korun. První předběžnou zprávu zveřejnila média minulý pátek, podle ní má Babiš na Agrofert dál vliv a současně jako předseda vlády ovlivňuje i použití unijních peněz. Česku podle ní hrozí, že by mohlo vracet do rozpočtu EU kolem 450 milionů korun dotací, které Agrofert čerpal.

Holding vnímá oba návrhy auditů EK jako velmi pochybné a neprofesionální. Unijní auditoři se v jeho firmách nebyli podívat a holding neměl možnost se vyjádřit, uvedl dnes tiskový mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka. "Pokud místopředseda Evropské komise tvrdí, že provedli inspekční šetření přímo na místě, není to pravda," reagoval. Skupina je připravena vše vysvětlit a zastavení proplácení dotací bere na vědomí.

EK také požaduje seznam projektů Agrofertu z dotačního Programu rozvoje venkova, aby ČR zamezila možnému střetu zájmů. Návrh auditu ale podle Tomana odkazuje na paragrafy, které v legislativě neexistují. Jsou tam podle něj i chyby. Ministr to považuje za slabinu, celý text zprávy to podle něj činí nedůvěryhodným. Ministerstvo ji nezveřejní, stejně jako EK. První bilaterální jednání mezi českými úřady a DG Agri, ředitelstvím pro zemědělství a rozvoj venkova, navrhuje EK na 28. ledna 2020. Podle Šebestyána je to standardní postup - šest měsíců po obdržení české verze zprávy.

Nejnovější návrh auditu má podle ředitele fondu tři hlavní části, v první se řeší možný střet zájmů premiéra Babiše a Agrofertu. Ministerstvo již vyčíslilo 12 projektů v hodnotě 63 milionů korun, jichž se to týká, podle Šebestyána jde již o proplacené peníze. Nárokových dotací se netýká.

Druhá část zprávy řeší mimo jiné obecné postupy administrace, schvalovací postupy a efektivitu nákladů. "Já pevně věřím, že ještě společně s řídícím orgánem v této věci budeme s DG Agri jednat, tak ta maximální korekce ve výši pěti procent by byla zhruba kolem 150 až 170 milionů korun," řekl Šebestyán.

Třetí část se zabývá možným střetem zájmů Tomana, podle Tomana EK o projekty Agrotradu neprojevila zájem. U dalších dvou projektů z října 2018 se Toman podle svých slov nepodílel na řídících procesech. "Tím tento příběh končí," řekl.

Zpráva, kterou ČR obdržela od EK k lednovému auditu, je předběžná. Jde o anglickou verzi s předběžnými závěry a ČR je má možnost komentovat do dvou měsíců od obdržení české verze.

Hamáček uvítal zastvení dotací Agrofertu, schůzku s opozicí odmítá

Předseda ČSSD Jan Hamáček uvítal rozhodnutí SZIF neproplácet dotace holdingu Agrofert od února 2017, kdy je premiér vložil do svěřenských fondů kvůli platnosti novely o střetu zájmů. Stejný způsob SZIF zvolí i u podniků rodiny ministra Tomana. Jde o krok ministerstva, který má být preventivní, uvedl Hamáček po jednání stranického grémia. Zda se podobně zachovají ostatní resorty, je na nich, doplnil.

"Vnímám krok ministerstva zemědělství jako krok z hlediska prevence či opatrnosti, aby bylo jasné, že nemůže dojít k dalším problémům. Je na dalších resortech, jak se rozhodnou, a nesou za to svoji odpovědnost. Já krok ministerstva zemědělství vnímám jako správný," řekl předseda sociální demokracie.

Schůzku, kterou navrhla v reakci na auditní zprávy opozice, Hamáček odmítl. Budoucnost ČSSD ve vládní koalici chce řešit v rámci sociální demokracie. Hamáček to řekl novinářům po dnešním jednání grémia ČSSD. ODS, Piráti, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN ve středu uvedli, že chtějí před případným vyvoláním hlasování o nedůvěře vládě osobně jednat s předsedy ČSSD a SPD o jejich mantinelech spolupráce s ANO.

Opozice vítá, že zemědělstký fond zastaví dotace Agrofertu

Opozice vítá, že SZIF nebude proplácet dotace holdingu Agrofert od února 2017, kdy je Babiš vložil do svěřenských fondů kvůli platnosti novely o střetu zájmů. Měl k tomu ale přistoupit dříve. Neoprávněně vydané peníze má podle zástupců KDU-ČSL, ODS, TOP 09, STAN a Pirátů stát vymoct zpět, podle fondu může jít o 63 milionů korun.

"Vítáme to, protože KDU-ČSL a další kluby v rámci mimořádného bodu v úterý jasně formulovaly požadavek, aby došlo k okamžitému zastavení vyplácení dotací z národních zdrojů," uvedl předseda lidovců Marek Výborný. Za důležité pokládá, aby všichni, u nichž se prokáže, že získali dotace neoprávněně, peníze vrátili. "Není možné, aby tím trpěli další žadatelé," uvedl. Poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík připomenul, že jeho strana tento krok doporučovala už před rokem.

Poslanec Marek Benda (ODS) poukázal na to, že fond bude stejně přistupovat k dotacím u podniků rodiny ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD). "Oligarchové ve vládě jsou problém, který nám škodí," konstatoval. Podle šéfa poslaneckého klubu STAN Jana Farského případ ukazuje, jak bylo pro Česko důležité zapojit se do struktur Evropské unie a NATO. "Vrací nás do reality právního státu," uvedl a přirovnal unii k záchrannému lanu.

Exministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) v té souvislosti uvedl, že při přijímání zákona o konfliktu zájmů před dvěma lety "se všichni vysmívali, že je bezzubý, protože jsou zvyklí zákony obcházet".