SZIF: EK nám až na jeden schválila proplacení projektů Agrofertu

Brusel - Evropská komise schválila, že Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) proplatil většinu projektů pro holding Agrofert. Pochybnosti jsou u jednoho projektu v hodnotě 1,6 milionu korun, řekl novinářům ředitel SZIF Martin Šebestyán. Podle něj ze závěrů úterního jednání s EK nelze jednoznačně vyvozovat, zda je nebo není premiér Andrej Babiš (ANO) kvůli Agrofertu ve střetu zájmů. Unijní exekutiva se k úternímu jednání nechce vyjadřovat.

Zemědělsko-potravinářský holding Agrofert Babiš vlastnil do února 2017, kdy ho převedl do svěřenského fondu. Důvodem byla novela zákona o střetu zájmů, podle které nesmějí mít firmy členů vlády přístup k veřejným zakázkám, nenárokovým dotacím a investičním pobídkám. Podle kritiků ale premiér Agrofert nadále ovládá. Právní služba EK dospěla koncem listopadu k závěru, že Babiš má zájem na ekonomickém úspěchu firmy a jako premiér má zároveň vliv na rozhodování o rozpočtu i dotacích. Babiš střet zájmů opakovaně odmítá.

Náměstek ministra zemědělství Jiří Šír upozornil na to, že jednání s Evropskou komisí, vyvolané kvůli auditu EK o údajném Babišově střetu zájmů, je důvěrné. Nelze proto podle něj zveřejňovat detailní informace. Dodal, že auditní procedura ještě není u konce. EK má měsíc na zpracování výsledků úterního jednání, ke kterým se poté bude moci Česko znovu vyjádřit. Za dalších šest měsíců by komise měla předložit konečné znění zprávy. Pokud by pak ČR nesouhlasila s výsledkem, je možné podle Šíra smírčí řízení, v nejzazším případě by mohla ČR podat na rozhodnutí žalobu. Dodal, že z 52 dosavadních zemědělských auditů polovina skončila bez korekce a smírčích řízení se uskutečnilo 16.

Podle Šebestyána se v úterý prakticky nejednalo o projektech přihlášených po předloňském srpnu, kdy začala platit přísnější evropská směrnice o střetu zájmů. "Ještě nejsme s Evropskou komisí tak daleko, abychom se mohli za nás jako za fond rozhodnout o dalším postupu," řekl.

O jakou přesnou sumu by mělo u Agrofertu jít, Šebestyán neřekl. SZIF loni uvedl, že vyplatí schválené dotace mezi únorem 2017 a předloňským srpnem. Mělo jít o dva projekty za 51,2 milionu korun. Společnost Kladrubská měla získat skoro tři miliony korun na nový nakladač, dalších 48 milionů korun pak firma Lipra Pork na modernizaci chovů prasat. V tomto týdnu pak server iRozhlas.cz informoval, že SZIF žádost o proplacení evropské části dotace pošle do konce měsíce. Také se řešily dotace pro firmy SPV Pelhřimov, kterou už EU proplatila, a projekty za další desítky milionů korun, například 53,5 milionu pro společnost Česká vejce farms, které už stát ze svého rozpočtu společnosti zaplatil.

Unijní exekutiva se k úternímu jednání nechce vyjadřovat. "Dokud auditní proces neskončí, komise jej nebude nijak komentovat," sdělila ČTK mluvčí EK. Brusel už dříve uvedl, že konečná verze auditu by měla být hotova nejpozději v únoru.

Babiš opakovaně odmítl, že by byl ve střetu zájmů a že by Česku hrozilo vracení evropských peněz. Také Agrofert tvrdí, že holding, který do února 2017 před vložením do svěřenských fondů Babiš vlastnil, postupoval podle zákonů.

Loni v listopadu poslala EK do Česka jinou auditní zprávu zaměřenou na čerpání ze strukturálních fondů, podle které Babiš porušil české i evropské předpisy o střetu zájmů. Spekulovalo se, že Česko by na základě zjištění auditorů mohlo na dotacích přijít o několik stovek milionů korun. Babiš i v tomto případě odmítá, že by byl ve střetu zájmů.

Podle Šebestyána by neměl být problém s možným střetem zájmu u firmy Agrotrade, kterou z 80 procent vlastní otec ministra zemědělství Miroslava Tomana (za ČSSD). "Rozhodli jsme se, že tyto projekty odblokujeme," řekl. SZIF tak začne žádosti firmy posuzovat, případně s Agrotradem podepíše smlouvu o poskytnutí dotace. Ministr se u dvou projektů z října 2018 podle Šebestyána nepodílel na rozhodovacích procesech.

Radu pro fondy EU může vést místo Babiše jiný člen vlády

Radu pro Evropské strukturální a investiční fondy bude moci vést místo premiéra jiný člen vlády. Novelu o podpoře regionálního rozvoje dnes podepsal prezident Miloš Zeman. Novela souvisí s podezřením, že předseda vlády Andrej Babiš (ANO) je ve střetu zájmů kvůli unijním dotacím pro holding Agrofert. Babiš se jednání rady na doporučení EU už rok neúčastní "z důvodu opatrnosti".

Sněmovnou novela prošla 21. ledna, poslanci ale odmítli snahu senátorů zpřísnit podmínky ve vládní radě. Umožnili pouze to, aby v čele rady nemusel být premiér. Senát požadoval do zákona výslovně zakotvit, že žádný člen rady nesmí být ve střetu zájmů podle pravidel EU. Podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) je tato úprava nadbytečná, neboť unijní nařízení o střetu zájmů je automaticky aplikováno na všechny státní orgány.

Babiš z vedení rady odstoupil po kritice zejména Evropského parlamentu ohledně svého možného střetu zájmů. Rada je pouze poradním orgánem vlády a o dotacích rozhodují ministři, jimž však Babiš předsedá. Podle kritiků proto novela nevyřeší problém a Babiš bude moci nadále ovlivňovat udělení dotací, a to včetně podpory společnosti Agrofert, kterou kvůli českému zákonu o střetu zájmů převedl do svěřenských fondů.

Vládní rada pro unijní fondy je nyní zatím bez předsedy, neboť podle dosavadního znění zákona ji mohl vést pouze premiér. Úkolem rady je posuzovat otázky spojené s evropskou politikou soudržnosti v ČR předtím, než jsou předloženy k projednání vládě. Jednání rady se mimo jiné zaměřuje na soulad evropských dotačních programů s dohodou, kterou ČR má s EU. Rada také navrhuje vládě opatření týkající se čerpání fondů EU.

Evropský parlament v polovině prosince přijal rezoluci, v níž vyzval Evropskou komisi k přijetí kroků ve věci možného Babišova střetu zájmů. Babiš tvrdí, že není ve střetu zájmů, protože Agrofert, který dříve vlastnil, předloni kvůli českému zákonu o střetu zájmů vložil do svěřenských fondů a nemá na něj žádný vliv. Případný střet zájmů prověřují auditoři Evropské komise.

Agrofert je jedničkou zemědělsko-potravinářského sektoru v ČR. Holding podle výročních zpráv získal předloni na zemědělských a dalších dotacích 1,95 miliardy korun, o rok dříve zhruba 1,5 miliardy Kč. Přislíbené měl přitom v daných letech dotace přibližně o 100 milionů vyšší.