SŽDC zmodernizuje dva železniční úseky za téměř pět miliard korun

Praha - Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) nechá zmodernizovat dva železniční úseky za téměř pět miliard korun. Zrekonstruovány budou tratě Praha Smíchov-Černošice a Šakvice-Hustopeče u Brna. SŽDC tento týden podepsala smlouvy se stavaři. Státní organizace o tom informovala v tiskové zprávě.

Modernizací téměř devítikilometrového úseku mezi pražským Smíchovem a Černošicemi, jehož velká část je na území hlavního města, zároveň začne přestavba významné příměstské trati z Prahy do Berouna. Po rekonstrukci, která by měla skončit v září 2021, by se podle organizace měla zvýšit bezpečnost i plynulost provozu na vytížené trati.

Maximální rychlost na úseku se zvýší ze současných 100 km/h na 130 km/h pro běžné vlaky, naklápěcí soupravy budou moci jezdit až 140 km/h. Celý úsek bude mít také nové trakční vedení. Součástí modernizace je také kompletní přestavba stanice Praha-Radotín, nová nástupiště vzniknou i na zastávce Praha-Chuchle, která se posune blíž k obytné zástavbě. Přestavěna bude i odbočná trať do vršovického seřaďovacího nádraží. Stavbu provede za 3,1 miliardy korun sdružení firem Eurovia CS, Strabag Rail, GJV Praha a Elektrizace železnic Praha.

Modernizace druhého úseku na jižní Moravě, která by měla být hotová v prosinci příštího roku, umožní zavést vlakové spojení z Hustopečí do Brna bez nutnosti přestupu. Dnes na této regionální trati funguje doprava pouze v pracovní dny. Součástí modernizace je i elektrizace trati. Díky tomu se v mezistaničním úseku zvýší rychlost na 85 km/h. V Hustopečích vzniknou dvě nástupiště i nové staniční zabezpečení. Upraveno bude i kolejiště v Šakvicích. Po rekonstrukci by cesta z Hustopečí do jihomoravské metropole měla trvat 35 minut. Na úseku bude za 1,6 miliardy korun pracovat sdružení Subterra, OHL ŽS, FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a Elektrizace železnic Praha.

Správa železnic chce letos realizovat přes 70 investičních akcí s náklady vyššími než 30 milionů korun. Mezi nejvýznamnější patří vedle těchto úseků například optimalizace traťového úseku Mstětice - Praha-Vysočany, elektrizace a rozšíření kapacity trati Uničov - Olomouc, oprava a elektrizace trati Oldřichov u Duchova - Litvínov, zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina a rekonstrukce železniční stanice Přerov.