Brno - Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) chce v březnu vybrat firmu, která zpracuje studii proveditelnosti na stavbu vysokorychlostní tratě z Brna do Přerova a Ostravy. Studie má obsahovat návrh trasy nové tratě a případné úpravy současné železniční infrastruktury. Výběr dnes SŽDC zahájila otevíráním nabídek, uvedl v tiskové zprávě generální ředitel Jiří Svoboda.

"Vysokorychlostní tratě jsou pro Česko klíčová infrastruktura. Ministerstvo dopravy intenzivně připravuje spojení z Prahy do Drážďan, pro úsek Praha - Brno - Břeclav zpracovává studii proveditelnosti, pro úsek Brno - Přerov dokumentaci k územnímu rozhodnutí a připravuje pilotní úseky na předměstích největších měst. A brzy rozhodneme i o zhotoviteli studie úseku Ostrava - Přerov, který by měl připravit vše pro co nejrychlejší výstavbu," uvedl ministr dopravy Dan Ťok (ANO). Úsek z Brna do Přerova je sice v přípravě nejdále, ale bude se zde jezdit jen do 200 kilometrů za hodinu a z části povede v trase současné tratě. Ostatní tratě se připravují na rychlost až 350 kilometrů za hodinu.

U nabídek hraje roli z 30 procent cena, z 20 procent odborná úroveň, 25 procent tvoří také schopnost vybraných členů odborného personálu přispět k naplnění projektových cílů.

Do půl roku po podpisu smlouvy musí zhotovitel předat podklady pro zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro vyhodnocení vlivů na životní prostředí minimálně pro úsek Prosenice - Ostrava-Svinov. Kompletní studie musí být hotova do 14 měsíců.

Vysokorychlostní trať z Brna do Ostravy by měla do budoucna umožnit spojit tato města za jednu hodinu, stejně tak by se mělo jezdit jednu hodinu z Brna do Prahy.