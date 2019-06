SŽDC vybrala pro střešovické tunely novou jižní variantu

Praha - Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) vybrala pro připravovanou trať k pražskému letišti novou, takzvanou jižní variantu střešovických tunelů mezi Dejvicemi a Veleslavínem. Tunel povede pod ulicemi Svatovítská, Norbertov a U vojenské nemocnice. Vybraná varinta by měla být nejplynulejší ze zvažovaných tras, uvedl generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda. Stavba úseku mezi pražským Výstavištěm a Veleslavínem, jehož podstatnou částí tunel je, by měla vyjít na přibližně 13,3 miliardy korun. Práce na stavbě by měly začít zhruba za šest let.

Podle Svobody tím organizace vyřešila nejkomplikovanější a nejspíš i nejdražší úsek projektu. "Tunely navržené v tzv. jižní variantě jsou vedeny geologicky stabilním prostředím, neohrožují zdroje podzemní vody a sestupují hluboko pod úroveň terénu," uvedl. Stavba bude podle něj hluboká až 80 metrů. Původně SŽDC zvažovala, že tunely povede pod ulicemi Václavkova nebo Cukrovarnická.

Radní pro strategický rozvoj Prahy 6 Eva Smutná (za TOP 09) na dotaz ČTK uvedla, že z pohledu městské části jde o dobré řešení. "Věříme, že tato maximálně odkloněná trasa, která vede v mimořádné hloubce, nebude v rámci území Prahy 6 vyvolávat žádné konflikty," uvedla. Dodala, že na čtvrtek 18:00 je naplánovaná veřejná prezentace zvolené varianty v Národní technické knihovně. Setkání se zúčastní zástupci SŽDC, Prahy 6 a magistrátu.

Šéf správy železnic dnes řekl, že ražení tunelů nijak nenaruší statiku okolní zástavby. Organizace plánuje využít razicích štítů. "Stejná technologie byla využita při prodlužování metra linky A do Motola, a přestože štíty přímo podcházely sídliště, nikdo to prakticky nezaregistroval," dodal Svoboda.

V rámci modernizace trati Praha-Kladno, která zahrnuje připojení Letiště Václava Havla, zůstává zatím jedinou rozestavěnou částí rekonstrukce Negrelliho viaduktu. Ten bude hotový v červnu příštího roku. SŽDC v současnosti vyřizuje územní řízení k úsekům mezi pražskými částmi Bubny a Výstaviště, dále Praha-Ruzyně - Kladno a mezi Kladnem a Ostrovcem. Nedávno organizace zahájila řízení i v úseku mezi pražským Výstavištěm a Veleslavínem.

Organizace také pokročila v tendru na architektonickou podobu železniční stanice v pražském Veleslavíně. Do druhého kola postoupilo pět návrhů. Vítězný návrh bude podle podniku vodítkem pro další budované a modernizované stanice.

Úprava jednokolejné a neelektrizované trati do Kladna s odbočkou na pražské letiště by podle odhadu SŽDC měla vyjít zhruba na 31 miliard korun. Nové spojení má být elektrizované, vedené po dvou kolejích a mělo by umožnit desetiminutové intervaly vlaků jedoucích na letiště i do Kladna.