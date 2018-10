Praha - Cena pozemků v okolí Dejvického nádraží v Praze, které by měla v budoucnu odkoupit od Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) developerská společnost Amádeus Real, bude mnohem vyšší, než je uvedeno v současné smlouvě o budoucí koupi. ČTK to řekl mediální zástupce společnosti Karel Samec. V registru smluv je uvedena cena 283 milionů korun, podle expertů, které oslovila Česká televize, se však cena pozemků pohybuje až kolem miliardy korun. SŽDC podmínky smlouvy a její okolnosti prošetřuje.

Kupní smlouvu, která počítá s budoucím prodejem pozemků firmě Amádeus Real v zatím nespecifikovaném termínu, podepsal bývalý šéf železničářů Pavel Surý. Státní podnik se tehdy přitom rozhodl uzavřít smlouvu s Amádeus Real bez veřejné soutěže. Developerská firma vlastní v okolí těchto pozemků několik nemovitostí. Podle informací ČTK měla vzájemná dohoda o budoucím prodeji pozemků mimo jiné zjednodušit stavbu rychlodráhy do Kladna se zastávkou na letišti.

Surého nástupce ve funkci generálního ředitele Správy železnic Jiří Svoboda po svém jmenování do funkce zadal právní rozbor smlouvy. K prošetření kontraktu vyzval také ministr dopravy Dan Ťok (za ANO).

Podle Samce chtěla firma jednat o odkupu pozemku již nyní. SŽDC ovšem plánuje pozemek dočasně využít pro zařízení staveniště při plánované výstavbě rychlodráhy Praha - Kladno. "Z tohoto důvodu byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí," dodal.

Podle firmy smlouva počítá s cenou, která by měla odpovídat cenám nemovitostí v okolí a v čase. Cenu by přitom měl určit znalec vybraný státní organizací. To by nemělo nastat dřív, než bude dokončen připravovaný železniční projekt.

Jsme přesvědčeni, že zájmy SŽDC nebyly uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí jakkoliv poškozeny, a očekáváme že k tomuto závěru dospěje i šetření ministerstva dopravy," dodal Samec.

Šetření SŽDC by mělo být hotovo do konce října. Studie by měla zodpovědět okolnosti vzniku smlouvy a také případná řešení pro státní organizaci při dalším nakládání s pozemky.