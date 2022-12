Szczesny: S Messim jsem prohrál 100 eur, při penaltě jsem měl znovu štěstí

Utkání skupiny C Polsko - Argentina na fotbalovém MS v katarském Dauhá, 30. listopadu 2022. Polský brankář Wojciech Szczesny (vpravo) likviduje penaltu Lionela Messiho (vlevo) z Argentiny.

Dauhá - Polský brankář Wojciech Szczesny se při středečním utkání s Argentinou na fotbalovém mistrovství světa vsadil s kapitánem soupeře Lionelem Messim o 100 eur, že rozhodčí za vzájemný souboj nenařídí penaltu. Gólman Juventusu Turín sice sázku prohrál, ale pokutový kop hvězdnému útočníkovi Paris St. Germain zneškodnil. Szczesny, který na turnaji v Kataru chytil druhou penaltu, měl podle svých slov znovu štěstí. Poláci navzdory porážce 0:2 postoupili ze skupiny C do osmifinále.

Penalta se kopala poté, co Szczesny při výběhu na míč trefil rukou Messiho do hlavy. Sudí Danny Makkelie nařídil pokutový kop až po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace ze záznamu. Polský brankář, který čekání na verdikt využil k uzavření sázky, ale tvrdou střelu vyrazil a pomohl svému týmu udržet poločasový bezbrankový výsledek. Po změně stran o výhře favorita rozhodli Alexis Mac Allister a Julián Álvarez.

"Mluvili jsme s Messim před penaltou a říkal jsem mu, že vsadím 100 eur (asi 2400 korun), že ji rozhodčí neodpíská. Takže jsem s Messim prohrál sázku," uvedl Szczesny v rozhovoru s norskou televizí TV2 Sport.

"Nevím, jestli je to na mistrovství světa vůbec povolené, pravděpodobně za to dostanu nějaký trest. Ale to je mi teď jedno. Messimu nezaplatím, nějakých 100 eur řešit nebude, neblázněte. Myslím, že má dost," doplnil s úsměvem dvaatřicetiletý reprezentant.

Szczesny zlikvidoval pokutový kop i v minulém zápase při vítězství 2:0 nad Saúdskou Arábií a stal se teprve druhým gólmanem, který na světovém šampionátu zneškodnil penaltu poté, co ji faulem zavinil.

"Měl jsem na turnaji dvakrát štěstí. Je to skvělý moment ve fotbalové kariéře, mistrovství světa je nejvíc. Je v tom i nějaká práce, ale k chycení Messiho penalty potřebujete také štěstí," uvedl bývalý gólman Arsenalu nebo AS Řím pro italskou televizi RAI Sport.