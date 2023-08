SŽ vypsala zakázku na rekonstrukci smíchovského nádraží za 5,2 miliardy Kč

Praha - Správa železnic vypsala veřejnou zakázku na zhotovitele druhé etapy rekonstrukce smíchovského nádraží, náklady dosahují 5,2 miliardy korun a stavět by se mělo mezi lety 2024 a 2027. Správa železnic to uvedla v tiskové zprávě. Rekonstrukce zahrnuje kompletní přestavbu kolejiště, obnovu tří nástupišť a vybudování nového čtvrtého nástupiště. Nabídky mohou firmy podávat do 17. září, vyplývá ze zveřejněné zakázky.

Stavbaři také v druhé etapě rekonstrukce vybudují novou lávku do Radlické ulice, která povede nad celým nádražím a umožní bezbariérový přístup na jednotlivá nástupiště. Lávka v budoucnu rovněž spojí nádraží s novou čtvrtí Smíchov City. Správa železnic prodlouží stávající podchody, které budou ústit do budoucího parkovacího domu. Rekonstrukci smíchovské nádražní budovy plánuje Správa železnic zahájit v roce 2026.

Smíchovské nádraží bude Správa železnic rekonstruovat v několika etapách. V první etapě odstraní část kolejiště a demontuje ocelovou lávku, která vede přes koleje do Radlické ulice. Práce za 60 milionů začnou v záři letošního roku a provede je firma Strabag Rail.

Smíchovské nádraží by mělo být v budoucnu součástí nového dopravního terminálu, který by měl být zprovozněn v roce 2026. Vedle železniční stanice bude zahrnovat také stanice metra a tramvají, stanice městských, příměstských i dálkových autobusů, trolejbusů a elektrobusových linek. Vznikne rovněž velkokapacitní záchytné parkoviště P+R. Terminál Smíchov připravuje pražský magistrát.

Smíchovské nádraží bylo otevřeno jako druhá velká stanice v Praze v roce 1862. Nynější budova stanice byla postavena v 50. letech minulého století, původní budovy se totiž i kvůli poškození za druhé světové války nezachovaly. Smíchovské nádraží patří k nejvytíženějším železničním uzlům v Praze, spolu s nádražím hlavním - na které bylo napojeno deset let po svém vzniku - a Masarykovým.