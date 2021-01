SŽ vybrala návrh na podobu prvního terminálu rychlodráhy

Praha - Správa železnic vybrala vítězný architektonický návrh nového vysokorychlostního terminálu Praha východ. Vítězem soutěže se stal návrh autorského dua Jiří Opočenský a Štěpán Valouch. Jde o první architektonickou a urbanistickou soutěž na terminál rychlodráhy v Česku. Dnes to oznámila Správa železnic. Terminál bude součástí rychlodráhy mezi Prahou a Brnem, jejíž první část by se měla začít stavět v roce 2025.

Do soutěže na terminál vysokorychlostní železnice v Česku přišlo celkem 21 návrhů od českých i zahraničních architektonických kanceláří. Uchazeči navrhovali přesné umístění a vnější i vnitřní podobu nového terminálu rychlotrati na hranicích Prahy. Součástí mělo být i 3000 parkovacích míst a napojení na regionální autobusovou dopravu. Návrhy hodnotila porota složená ze šesti nezávislých architektů, dvou zástupců Správy železnic a zástupce Nehvizd, v jejichž těsné blízkosti se nové nádraží vybuduje.

Připravovaný terminál, zatím s pracovním názvem Praha východ, bude sloužit zejména obyvatelům severovýchodní částí Středočeského kraje a okolí Prahy. Stanice by jim měla umožnit využívání vysokorychlostní železnice bez nutnosti cestovat do centra metropole. Na terminálu bude fungovat pravidelná železniční doprava do centra Prahy, kam by cesta měla trvat asi 15 minut, a také do Brna, Ostravy, Drážďan, Vídně a dalších měst.

Správa si od vybudování terminálu slibuje také impuls k rozvoji okolního území. Další rozvoj lokalit v jeho sousedství však bude mít plně na starosti místní samospráva.

Terminál bude součástí připravovaného úseku z Prahy Běchovic do Poříčan. Ten patří mezi nejrozpracovanější projekty v rámci přípravy rychlodráh v Česku, správa k něm vyhlásila zakázku na zpracování dokumentace k územnímu řízení. Stát dále ve zrychleném režimu připravuje úseky rychlotratí Přerov (Prosenice) - Ostrava - Svinov na páteřním tahu mezi Prahou, Brnem a Ostravou, úsek Brno (Modřice) - Vranovice na tahu Brno - Vídeň/Bratislava a také dva úseky mezi Prahou a Drážďany.

Výstavba vysokorychlostních tratí by měla výrazně navýšit kapacity současné železniční sítě a také zrychlit spojení na vytížených tratích. O výstavbě se v Česku hovoří už od devadesátých let, přípravy však začaly až v posledních letech.