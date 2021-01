Systém žádostí do COVID programů nefunguje, spustí se v sobotu

Praha - Už déle než 24 hodin nefunguje systém pro podávání žádosti o podporu pro podnikatele zasažené protiepidemickými opatřeními. Uvedl to dnes na twitteru server Hlídač státu, podle kterého je systém mimo provoz od čtvrtečních 15:00. Portál AIS MPO je určen pro žádosti v programech COVID Gastro - Uzavřené provozovny, COVID Nájemné a COVID Kultura. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) na svém webu už ve čtvrtek uvádělo, že dodavatel systému věc řeší. Podle šéfa úřadu Karla Havlíčka (za ANO) se příjem žádostí spustí znovu v sobotu v 08:00. MPO prodlouží termín podávání žádostí do druhé výzvy programu COVID nájemné do 4. února, sdělil dnes ČTK.

Dodavatel podle Havlíčka potvrdil, že systém je opět připraven. Současně s opětovným spuštěním příjmu žádostí úřad posílí informační podporu, která bude k dispozici od 08:00 do 17:00, včetně víkendů. "Důvody proč k problému došlo, se zjišťují. Klíčové je, že nikdo ze žadatelů o podporu při splnění stanovených podmínek nepřijde. Za problémy se omlouváme," uvedl Havlíček.

Systém se podle serverů iROZHLAS.cz a Neovlivní.cz potýkal s problémy už od pondělka, kdy byl spuštěn program COVID Gastro - Uzavřené provozovny. Podle serverů restauratéři v pondělí marně trávili i několik hodin snahou zaregistrovat se na portálu. Podle informací Hlídače státu k dnešnímu ránu byl portál za poslední čtyři dny funkční méně než polovinu času. Celkový výpadek trvá od čtvrtečního odpoledne. Hlídač státu uvedl, že poslední záloha systému byla provedena ve čtvrtek v 01:00, takže je možné, že žádosti provedené poté před odpoledním výpadkem jsou ztracené.

Ministr průmyslu a obchodu přitom serveru iROZHLAS.cz ještě před čtvrtečním výpadkem tvrdil, že se počáteční problémy podařilo zvládnout. "Systém nakonec nápor zvládl, ale jelo to zejména první den pomalu, což je chyba. I přesto se všechny žádosti přijaly, posílili jsme infolinky, dodavatel reagoval rychle a v řádu desítek hodin bylo vše již výrazně rychlejší, od včerejška (středy) to jede bez problémů," napsal serveru Havlíček ve čtvrtek. Uvedl také, že zatím neuvažuje o sankcích pro dodavatele systému.

Kvůli nefunkčnímu systému MPO prodlouží příjem žádostí do druhé výzvy programu COVID nájemné do 4. února. Původně měl příjem skončit ve čtvrtek, resort termín ale tento týden posunul do 29. ledna. Zájemci o dotaci z programu COVID Gastro - Uzavřené provozovny mají na podání žádosti čas do 1. března. Nový program COVID Gastro spustil resort v pondělí 18. ledna v 09:00. Ke 13:00 evidoval skoro 1500 rozpracovaných žádostí, ale jen 18 dokončených. Ve středu večer ministerstvo uvádělo, že bylo rozpracováno celkem 6200 žádostí, z nichž 3351 bylo dokončeno.