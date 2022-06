Systém valorizace zdravotních plateb má vycházet z částky 1900 Kč

Praha - Systém automatické valorizace plateb za státní pojištěnce do veřejného zdravotního pojištění zdravotních plateb státu má být zaveden od přespříštího roku. Má vycházet z měsíční částky 1900 korun na pojištěnce, kterou by měl stát hradit příští rok. Předpokládá to pozměňovací návrh skupiny koaličních poslanců v čele s Tomem Philippem (KDU-ČSL) ke sporné vládní novele o snížení zdravotních plateb za důchodce, děti, studenty nebo nezaměstnané ve druhé polovině letošního roku. Předloha je ve Sněmovně po dnešním druhém čtení před závěrečným schvalováním. Debata trvala zhruba pět hodin, provázela ji opoziční kritika.

Valorizační mechanismus bude stejný jako u důchodů. Státní platby do zdravotnictví tedy podle koaliční úpravy porostou o inflaci a o polovinu růstu reálné mzdy. "Systém je vyzkoušený, funguje a funguje dobře i v okamžiku, kdy je vysoká inflace jako v letošním roce," řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Poslanci opozičního ANO ale zpochybňovali částku 1900 korun, z níž by se mělo pro první rok vycházet. Podle Jiřího Maška (ANO) by měl systém valorizace začínat na nynější částce 1967 korun za pojištěnce a měsíc. Phillipp označil 1900 korun za kompromis, zakládá podle něho "solidní výkopovou čáru". "Rozumím tomu, že částka by mohla být vyšší, ale mohla by být i nižší," podotkl lidovecký poslanec. Opozice k tomu žádný pozměňovací návrh nepředložila.

Stanjura poznamenal, že spodní hranice představená zdravotními pojišťovnami činila 1850 korun, a koalice tedy navrhla sumu o 50 korun vyšší. Předpoklady podle ministra uvádějí, že v roce 2024 by stát dával 1982 korun za pojištěnce a měsíc a o rok později 2022 korun.

Vládní předloha předpokládá, že po lednovém zvýšení se platby státu do zdravotnictví mají od poloviny roku snížit tak, aby stát za celý letošek odvedl do veřejného zdravotního pojištění za každého svého pojištěnce v průměru stejný objem peněz jako loni. Protože se novela nestihne přijmout včas, koaliční pozměňovací návrh posouvá účinnost na srpen a měsíční částku stanoví na 1487 Kč. Původní předloha počítá s odvody 1567 korun měsíčně od července.

Koaliční poslanci podali k novele další dvě úpravy. Jedna sjednocuje a mění pravidla plnění fondů prevence zdravotních pojišťoven, druhá prodlužuje přechodné období pro doléčení pacientů po reformě úhrad ortodontické péče.

Opoziční poslanci navrhované letošní snížení plateb státu do zdravotnictví opět kritizovali. Podle předsedkyně klubu ANO Aleny Schillerové pětikoalice chystá zdecimování finančního zázemí zdravotních pojišťoven. "V honbě za vaší rozpočtovou odpovědností chcete rozvrátit i financování zdravotnictví," uvedla poslankyně ANO Jana Pastuchová. Lídr SPD Tomio Okamura prohlásil, že kabinet tuneluje peníze z veřejného zdravotního pojištění a hrozí omezení dostupnosti zdravotní péče. Poslankyně Okamurova hnutí Karla Maříková sice souhlasila s tvrzením, že valorizační mechanismus pomůže pojišťovnám i zdravotníkům lépe plánovat péči. "Ale přijít s tím po snížení plateb je čirý alibismus," řekla.

Stanjura se proti opoziční kritice ohradil. Letošní výše plateb vycházela podle něho z pesimistických prognóz, které se nepotvrdily. Systém veřejného zdravotního pojištění je podle ministra zatím v přebytku šest miliard korun. Na konci května bylo na účtech zdravotních pojišťoven podle něho více než 58 miliard korun.