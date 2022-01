Systém po dva dny neumožňoval pět PCR testů zdarma, ráno byla chyba odstraněna

Praha - Systém ministerstva zdravotnictví očkovaným lidem do dnešního dne nedovoloval více než dva PCR testy na koronavirus za kalendářní měsíc hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Zjistil to server iROZHLAS a Radiožurnál. Od pondělí 17. ledna mají přitom nárok na pět hrazených testů za měsíc. Mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob dnes ráno ČTK řekl, že nastavení bylo změněno. Podle náměstka ministra Josefa Pavlovice (Piráti) měl být technický problém odstraněn do několika dní.

Údaje dnes kolem 09:00 nebyly aktualizované ani na webu Úřadu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Psalo se na něm, že očkovaní lidé mají za kalendářní měsíc nárok na dva hrazené PCR testy. To ale platilo jen do neděle. Chybu potvrdila Radiožurnálu také některá odběrová místa.

"Technické problémy, které mohou nastávat při změně systému, samozřejmě řešíme. Počítáme, že během několika málo dní budou vyřešeny ke všeobecné spokojenosti," řekl k tomu Radiožurnálu Pavlovic. Zájemcům o testy proto doporučoval, aby se zkusili domluvit na odběrovém místě, jestli existuje alternativní možnost provedení testu. "Případně zkusit jiné místo, které by už tato data měla mít správně," dodal.

Neočkovaní lidé nad 18 let nemají testy hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Za PCR test tak zaplatí zhruba 800 korun. Pro rozočkované, osoby s kontraindikacemi očkování zapsanými v Informačních systému infekčních nemocí a děti dál podle mimořádného opatření zůstává také pět testů měsíčně.