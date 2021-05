Systém MPO pro příjem žádostí do programů pomoci bude od dnešních 12:00 omezen

Praha - On-line systém ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) pro příjem žádostí do programů pomoci bude od dnešních 12:00 do pondělních 07:00 omezen. Podnikatelé nebudou moci žádosti podávat, jen připravovat. Od sobotních 14:00 do nedělních 20:00 navíc nebude možné využívat elektronickou identitu pro registraci a přihlašování do systému. Úřad to uvádí na svém webu.

U agendového informačního systému (AIS) MPO je naplánována údržba. Výpadek elektronické identity souvisí podle informací resortu s provedením neodkladných bezpečnostních implementací k odstávce systému základních registrů ministerstva vnitra.

Přes systém MPO mohou podnikatelé v současné době žádat o dotace z programu COVID 2021, ve kterém jim stát poskytuje příspěvek 500 korun na zaměstnance a den. Příjem žádostí skončí 2. června. Otevřený do 17. července je dotační titul COVID Nepokryté náklady, v němž si mohou podnikatelé nárokovat 60 procent nákladů. Oba programy jsou určeny podnikatelům, kteří od ledna do března zaznamenali propad tržeb alespoň o 50 procent ve srovnání se stejným obdobím loňského, nebo předloňského roku.

Dále v systému momentálně pokračuje do 14. června příjem žádostí do programu COVID veletrhy, podnikatelé v kultuře mohou o podporu do 30. června žádat prostřednictvím dotačního titulu COVID kultura.