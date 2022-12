Syrské milice, spojenci USA po náletech Ankary zastavily protiteroristický boj

Kámišlí (Sýrie) - Syrské demokratické síly (SDF), které se Spojenými státy bojovaly proti teroristické organizaci Islámský stát (IS), dnes přerušily společné protiteroristické operace kvůli tureckým náletům na severu Sýrie. Napsala to dnes agentura Reuters s odvoláním na mluvčí těchto milic. Informaci později potvrdila i americká armáda.

Turecko v severní Sýrii od minulého měsíce ostřelovalo stovky cílů v odvetě za bombový útok v Istanbulu z 13. listopadu, při kterém zemřelo šest lidí a přes 80 dalších bylo zraněno. Ankara z něj viní syrské kurdské milice YPG a organizaci Strana kurdských pracujících (PKK), které ale odpovědnost za atentát odmítly.

Americká armáda v tiskovém prohlášení uvedla, že v oblasti pozastavila všechny operace se spojenci proti IS. USA se tak rozhodly v reakci na předchozí rozhodnutí SDF, uvedla agentura AP. Bezpečnostní mluvčí Bílého domu John Kirby uvedl, že podobně jako v minulosti turecké útoky na severu Sýrie sníží schopnost bojovat proti teroristické organizaci. SDF se totiž budou muset více věnovat své vlastní obraně před tureckou armádou.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan minulý týden prohlásil, že nálety jsou jen začátkem a že nevylučuje další pozemní operaci Turecka na severu Sýrie. Od ní se ho snaží odradit Spojené státy, které mají v oblasti několik set vojáků spolupracujících se SDF v boji proti IS. Tuto spolupráci dnes SDF ukončila a vyzvala USA, aby na Turecko vyvinuly důraznější nátlak. Turecká invaze by podle nich mohla způsobit, že kurdské síly na severovýchodě Sýrie už by nemusely být schopné střežit tábory, kde jsou zadržováni lidé spojení s IS.

Turecký ministr obrany Hulusi Akar ve čtvrtek žádal USA o "pochopení". "Připomínáme jim také, že by se měly držet daleko od teroristických organizací a zpřetrhat s nimi vazby," prohlásil Akar.

Turecko považuje organizaci PKK i syrské kurdské milice YPG ze teroristické. Za teroristickou organizaci považují PKK i Evropská unie a Spojené státy. USA ale spolu s koalicí SDF, jejíž součástí jsou i YPG, několik let bojují proti organizaci Islámský stát.