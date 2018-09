Damašek - S příchodem nového školního roku se podle syrské vlády zvýšil v místních školách počet žáků, kterých jsou nyní celkem čtyři miliony. Oblastí aktivního konfliktu v Sýrii ubývá, velký počet dětí ale stále přístup ke vzdělání nemá, uvedla dnes agentura AP. Přímo v Sýrii je jich kolem dvou milionů, dalších nejméně 700.000 uprchlických dětí v okolních státech také nechodí do školy.

V momentě, kdy protivládní povstalci ovládají už pouze oblast kolem města Idlib na severozápadě země, se Damašek snaží kultivovat obraz normality. Vláda uvedla, že po bojích znovu zprovoznila více než 400 škol. Například ve městě Dúmá nedaleko Damašku, které letos armáda dobyla po letech povstalecké kontroly, si ale děti hrají na dvoře budovy s ohořelými zdmi a fasádou poznačenou kulkami.

Téměř jedna třetina syrských škol zůstává po sedmi letech občanské války uzavřená, přibližně 180.000 kvalifikovaných učitelů opustilo vzdělávací systém. V poslední povstalecké zóně žije asi milion dětí, které se nyní musejí připravit na možnost tvrdého útoku armády. Mnohé z nich už kvůli táhlému konfliktu musely vícekrát měnit bydliště.

Kromě ztrát rodinných zdrojů příjmu, traumat a pokračující nestability je překážkou pro syrské děti také nedostatek financí ve školství. Dětský fond OSN (UNICEF) uvedl, že jeho programu uvnitř Sýrie schází 40 milionů dolarů (885 milionů Kč), což je 43 procent jeho potřeb. Podle syrského ministerstva školství UNICEF snížil podporu studentům "pod záminkou, že se snížila mezinárodní podpora". Regionální ředitel UNICEF Geert Cappelaere vysvětlil krok částečně jako reakci na postup vlády vůči jeho organizaci, včetně omezení přístupu do oblastí nedávno získaných z rukou rebelů.

Nový školní rok v Sýrii začal v neděli a ještě týž den ve městě Dúmá někteří rodiče přihlašovali své děti do státních škol. Do jedné z nich se podle jejího ředitele Malaka Rislana zapsalo přes 1800 žáků oproti loňským 350.

Jedna místní obyvatelka uvedla, že její čtyři děti ve věku od tří do 11 let se kvůli bombardování léta učily doma a nyní zaostávají za svými vrstevníky. "Neumí číst ani psát. Jsem ráda, že se vrátí do školy," řekla agentuře AP sedmadvacetiletá žena.

Válka v Sýrii si podle agentury AFP od roku 2011 vyžádala přes 350.000 mrtvých. UNICEF uvádí, že od letošního května tam 31 dětí usmrtila nevybuchlá munice, a to i v oblastech, kde už se nebojovalo.