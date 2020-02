Syrská armáda zabila 33 tureckých vojáků; Moskva a Ankara jednají

Ankara - Syrská armáda ve čtvrtek zabila 33 tureckých vojáků a dalších více než 30 vážně zranila při palbě v provincii Idlib na severozápadě Sýrie. Oznámil to Rahmi Dogan, guvernér sousední turecké provincie Hatay. Podle agentury AP jde o nejvyšší počet tureckých vojáků zabitých v Sýrii za jeden den od začátku ofenzivy v Idlibu loni v prosinci. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že Turci byli mezi útočícími povstalci, což ale turecký ministr obrany popřel. Šéf diplomacie Evropské unie Josep Borrell upozornil, že boje v Idlibu mohou přerůst v mezinárodní konflikt. Prezidenti Turecka a Ruska se v telefonátu dohodli, že je třeba zavést nová opatření, aby se situace normalizovala.

Turecko tvrdí, že jeho vojáci přišli o život, i když armáda koordinovala jejich pozice s ruskou stranou. Kvůli vysokým ztrátám dnes spolu telefonicky hovořili ruský prezident Vladimir Putin a jeho turecký protějšek Recep Tayyip Erdogan. Dohodli se, že je třeba zavést nová opatření, aby se situace normalizovala. Chtějí také, aby o Idlibu jednaly delegace obou zemí na vysoké úrovni. Zástupci obou zemí v minulých týdnech jednali už několikrát, ale bezúspěšně. Podle nových zpráv budou dnes jednání pokračovat v Ankaře od 14:00 SEČ.

Od začátku února Turecko v Idlibu přišlo o 54 vojáků. Zahynulo rovněž 134 civilistů, mezi nimiž bylo 44 dětí. Boje vyhnaly z domovů od prosince skoro milion lidí, z nichž část se nyní vydala v Turecku k řecké hranici.

Ruské ministerstvo obrany podle agentury TASS uvedlo, že turečtí vojáci, kteří se dostali pod palbu syrské armády, byli "v řadách teroristických formací". Tito "teroristé se snažili provést rozsáhlý útok na pozice syrských vládních vojsk", dodala Moskva.

Turecký ministr obrany Hulusi Akar ale takovou verzi událostí popřel. "Rád bych zdůraznil, že žádní ozbrojenci v době tohoto útoku v blízkosti našich vojáků nebyli," řekl. Dodal, že turecká armáda za pomoci bezpilotních letadel a pozemních sil zaútočila na 200 syrských cílů.

Ruské ministerstvo rovněž tvrdí, že ruské koordinační středisko nepřetržitě ověřuje u turecké strany souřadnice jejích jednotek, aby se nedostaly pod palbu. Podle údajů sdělených středisku se prý na místě, které syrští vojáci ostřelovali, žádní turečtí vojáci neměli nacházet. Akar ale sdělil, že Turecko pozice svých vojáků Rusku oznámilo.

Americké ministerstvo zahraničí uvedlo, že je situací v Idlibu velmi znepokojeno a stojí při Turecku, které je spojencem v Severoatlantické alianci. Washington zároveň vyzval Damašek a jeho ruské a íránské spojence, aby ofenzivu v Idlibu okamžitě ukončili.

Borrell vyzval k zastavení bojů. Situace může podle něj přerůst v mezinárodní vojenskou konfrontaci a ohrožuje civilisty. "EU vyzývá všechny strany k rychlému zklidnění a lituje ztráty životů. Zváží všechna opatření k ochraně svých bezpečnostních zájmů, jsme v kontaktu se všemi účastníky," sdělil Borrell. Na žádost Turecka se dnes sejdou na mimořádné schůzce velvyslanci členských zemí Severoatlantické aliance.

Dlouhé boje v Idlibu vyhnaly z domovů téměř milion uprchlíků. Část z nich se dostala do Turecka a Ankara rozhodla, že jim nebude bránit na cestě do Evropy. Mluvčí Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky dnes ale řekl, že tento úřad nemá informaci o změně turecké politiky vůči uprchlíkům. "Nemáme žádnou zprávu o viditelné změně pohybu na hranici," řekl mluvčí Babar Baloch. Dodal, že od začátku roku se dostalo z Turecka do Řecka 6000 uprchlíků, většina z nich na lodích.