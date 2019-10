Syrská armáda je v Manbidži, od turecké ji oddělují ruské síly

ČTK/AP/Ugur Can

Damašek/Ankara/Moskva - Syrská armáda dnes vstoupila do severosyrského města Manbidž, odkud se stáhla mezinárodní koalice, která tam působila doposud. Rusko je odhodláno zabránit střetu syrské a turecké armády a ruské síly začaly hlídkovat na linii mezi armádami obou zemí. Damašek se o víkendu dohodl se syrskými Kurdy na společném postupu proti turecké armádě, která 9. října zahájila ofenzívu na severu Sýrie.

Ankara chce vytvořit na syrském území u turecké hranice bezpečnostní zónu, kam se budou moci vrátit syrští uprchlíci z Turecka. V cestě Turkům stojí oddíly kurdských bojovníků, kteří se podíleli na boji proti Islámskému státu (IS) a kteří území, obývané z velké míry Kurdy, dosud střežili.

Město Manbidž, jež leží západně od Eufratu, pomáhala zajišťovat mezinárodní koalice, v níž byly kromě amerických také francouzští a britští vojáci. Tento kontingent se nyní stáhl a jeho místo zaujala syrská armáda. Podle ruské tiskové agentury Interfax už kontrolují syrské jednotky 1000 kilometrů čtverečních v okolí Manbidže, ovládají vojenské letiště Tabka, dvě vodní elektrárny a několik mostů přes Eufrat.

Turecká armáda pokračovala v bombardování pohraničního Rás al-Ajnu a ohlásila další své dva mrtvé. Od začátku ofenzívy tak Turecko podle oficiálních zdrojů přišlo o šest vojáků. Ztráty v řadách arabsko-kurdské koalice SDF jsou v řádu desítek, přesný počet není znám. Z oblasti uprchlo na 275.000 lidí.

Americký prezident Donald Trump, jenž svým rozhodnutím o stažení amerických vojáků, kteří působili na pozicích s Kurdy, tureckou ofenzívu usnadnil, nyní vyzval Turecko k zastavení palby. USA navíc vyhlásily sankce proti tureckým ministerstvům obrany a energetiky a také vůči ministrům obrany, vnitra a energetiky. Do Ankary se chystá americký viceprezident Mike Pence.

Odhaduje se, že při ofenzívě dosud zahynulo několik desítek civilistů. Úřad Vysokého komisaře OSN pro lidská práva Ruperta Colvilla nevylučuje, že se Turecko dopouští na syrských Kurdech válečných zločinů.

O situaci na severu Sýrie dnes v Praze jedná Poslanecká sněmovna a očekává se, že tureckou ofenzívu odsoudí. ČR se připojila k dalším evropským zemím a omezila vývoz zbraní do Turecka. Jeho velvyslanec v Praze Ahmet Necati Bigali řekl, že Ankara to nepovažuje za vstřícný krok, ale dopadů se neobává. Turecko od ostatních členů Severoatlantické aliance očekává ve věci Sýrie solidaritu, a nikoli kritiku, dodal. Ministři zahraničí Evropské unie se v pondělí dohodli na koordinaci omezení vývozu zbraní do Turecka. Česko k tomuto kroku přistoupilo tentýž den.

Kvůli počínání Turecka odložila firma Volkswagen rozhodnutí o výstavbě své továrny na tureckém území. Mají se v ní vyrábět i vozy Škoda.

Turci jsou přesvědčeni o správnosti svého počínání, turečtí fotbalisté i v pondělním kvalifikačním utkání ve Francii salutovali ve zjevné podpoře invaze; totéž udělali při pátečním zápasu proti Albánii. Za to svazu hrozí trest od evropské federace UEFA, jež politická vyjádření na stadionech zakazuje.

Vývoj na severu Sýrie vyvolávají obavy z obnovy činnosti IS, proti němuž se bojovalo v minulých letech. Francouzský premiér Edouard Phillipe řekl, že turecká ofenzíva umožní IS obnovit svou činnost v Sýrii a možná i v Iráku.

Rada bezpečnosti OSN, která se minulý týden nedokázala dobodnout na znění textu o ukončení turecké ofenzívy, se chce znovu sejít. Podle posledních zpráv by měla jednat na žádost svých evropských členů ve středu.