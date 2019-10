Sýrie hodlá zmařit připravovanou tureckou ofenzívu na severu

Ankara/Damašek/Washington - Sýrie se bude snažit všemi legitimními prostředky zmařit útok, který Turecko připravuje na syrském severu. Oznámilo to dnes syrské ministerstvo zahraničí. Turecko dokončuje přípravy ofenzívy, která má být zaměřena na oddíly syrských Kurdů a na zřízení bezpečnostní zóny na syrské straně syrsko-turecké hranice.

Proti plánované akci jsou spojenci Damašku Rusko a Írán. Ke znepokojení o budoucí osud Kurdů přispěl dnešní útok teroristického Islámského státu (IS) na kurdské pozice v severosyrské Rakce.

"Sýrie důrazně odsuzuje bezohledná prohlášení a nepřátelské úmysly tureckého režimu, který přesouvá svou armádu k hranici," uvedlo v dnešním prohlášení ministerstvo zahraničí v Damašku. Podle něj je Sýrie odhodlána zmařit turecký útok "všemi dostupnými prostředky".

Na adresu syrských Kurdů se v prohlášení uvádí, že je vláda "připravena obejmout své marnotratné syny, pokud se vrátí k rozumu". Kurdské úřady na severu Sýrie vyhlásily všeobecnou mobilizaci a vyzvaly občany, aby přišli k hranici a pomohli zabránit turecké invazi.

Turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu dnes sdělil, že Turecko bude všechny země, jichž se věc týká, tedy i syrskou vládu, o plánované ofenzívě na sever Sýrie informovat. Zdroje z prezidentského úřadu avizovaly, že operace začne v nejbližší době, turečtí vojáci začali na hranici odstraňovat betonové části hraniční bariéry.

Çavuşoglu prohlásil, že operace bude vedena v souladu s mezinárodním právem a že jejím jediným cílem jsou ozbrojenci, kteří v oblasti působí. O plánech zahájit operaci podle něj už informoval prezident Recep Tayyip Erdogan amerického prezidenta Donalda Trumpa v telefonátu o víkendu. Trump pak ohlásil stažení amerických vojáků z míst, jichž se může ofenzíva týkat. Dnes o zřízení bezpečnostní zóny jednali telefonicky Erdoganův poradce Ibrahim Kalin a Trumpův bezpečnostní poradce Robert O'Brien.

Koalice Syrských demokratických sil (SDF), jejíž páteří jsou kurdské milice YPG, pomohla porazit IS, který od roku 2014 obsazoval sever Sýrie i sousedního Iráku. V obou zemích ale stále působí izolované skupinky této organizace, která měla v Sýrii své hlavní sídlo v Rakce. Tam dnes členové IS zaútočili na pozici SDF. Podle Kurdů IS do útoku nasadila tři sebevražedné atentátníky. Zpráva nehovoří o obětech. Podle exilové syrské lidskoprávní organizace SOHR použil IS dva bojovníky, kteří po přestřelce odpálili své nálože.