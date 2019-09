Synka čeká závod o rychlejší průjezd Prahou s elektromobilem

Praha - Pro skifaře Ondřeje Synka sezona skončila víkendovým světovým šampionátem, jeden závod jej ale přece jen ještě čeká. A hodně netradiční. V pátek poměří síly s vozem Škoda CITIGOe iV a bude se snažit dojet po vodě od loděnice pražské Dukly k vodáckému kanálu v Troji dříve než první elektromobil mladoboleslavské automobilky.

"Doufám, že mi ještě zůstalo trochu formy z mistrovství, a vyhraju," řekl Synek na dnešní tiskové konferenci v Praze. Po Vltavě by jej měla stejně jako řidiče vozu čekat přibližně 12 km dlouhá trasa. "Ještě jsem nikdy takhle po Vltavě na skifu nejel, bude to nový zážitek. Doufám, že se potvrdí, že je to po vodě rychlejší," pousmál se pětinásobný světový šampion.

Zatímco vůz si bude muset v pátek dopoledne poradit se zácpami v centru Prahy, Synek bude muset projíždět zdymadly případně skif přenést po pevnině. "Když bude volno, pojedu přes zdymadlo. Pokud by tam byla fronta (lodí), budu loď přenášet. Vše ale budeme teprve plánovat," řekl Synek. Tentokrát neuzavřel se zástupci svého partnera žádnou sázku. "Bude to o čest," podotkl s úsměvem.