Praha - Skifaře Ondřeje Synka dohnala prohraná sázka. Před mistrovstvím světa se vsadil se zástupci automobilky Škoda, že pokud nevyhraje, půjde na jeden den pracovat do jejich servisu. V Plovdivu dojel druhý, a tak dnes musel navléknout montérky a v 9:00 se hlásil do práce. Na konci směny se dozvěděl, že se může těšit i na odměnu, kterou měl dostat za triumf na šampionátu. V listopadu na exhibičním Setkání mistrů v Sosnové na Českolipsku usedne do závodního speciálu Škoda Fabia R5.

"Prohrál jste jen o 1,6 vteřiny, což je kousíček, takže jsme si řekli, že byste se v R5 měl projet," uvedla Barbora Sýkorová ze společnosti Škoda Auto. Synkovi jako milovníkovi rychlých aut se splní jeden ze snů. "Rallye a všechno okolo mám rád od malinka," řekl nejlepší český veslař historie.

Prohranou sázku si však Synek "odpracoval". Nakonec se staral jen o svůj vůz a pod dozorem zkušeného automechanika zvládl kompletní prohlídku před zimou. S předstihem vyměnil i pneumatiky za zimní.

"Měnil jsem filtry, olej, přezouval jsem pneumatiky a dělali jsme i kompletní diagnostiku. Celou prohlídku na zimu," popsal Synek. "Nejtěžší bylo otevřít kastlík od pylového filtru a vymontovat olejový filtr. Je to pro malé ruce," pousmál se téměř dvoumetrový veslař.

Ocenil, že práce nedostal moc. "Doufal jsem, že ke mně budou mírumilovní," řekl rodák z Brandýsa nad Labem. Alespoň přesně ví, jak jeho vůz vypadá zespoda. "Což je fajn. Místo toho, abych se teď válel na gauči u televize, tak jsem si zařádil na svém autě a vím, jak funguje," uvedl.

Aktivní kariéra elitního skifaře se blíží ke konci, v servisu v budoucnu asi pracovat nebude. "Myslím si ale, že by mě to bavilo. Už dříve jsem však říkal, že jsou řemesla, které by mě bavila více. Ve kterých bych se více realizoval," řekl vyučený zlatník. "Mám rád i práci se dřevem," uvedl Synek, který chce na olympiádě v Tokiu 2020 zaútočit na zlatou medaili. Triumf pod pěti kruhy je jediný úspěch, který mu ve sbírce ještě chybí.