Plovdiv (Bulharsko) - Veslař Ondřej Synek šestý titul mistra světa na skifu nezískal. Ve finále šampionátu v Plovdivu skončil druhý za Norem Kjetilem Borchem a neobhájil loňské prvenství z americké Sarasoty.

S pěti zlatými medailemi se pětatřicetiletý český reprezentant dál dělí o první místo v historickém pořadí se svým velkým rivalem Mahém Drysdalem z Nového Zélandu a Němcem Peterem-Michaelem Kolbem.

Synek si dojel už pro jedenáctou medaili na mistrovství světa na skifu se ztrátou 1,61 sekundy na Borcha, který zvítězil stylem start-cíl. Osmadvacetiletý Nor vybojoval druhý světový titul po triumfu na dvojskifu v roce 2013. Bronz bral Litevec Mindaugas Griškonis, který zaostal za vítězem již o více než 4,5 sekundy.

"Bohužel jsem hned po startu, po třech čtyřech tempech, chytil veslem o bójku. Byl z toho náš typický krab. Úplně jsem se zastavil, Nor mi poodjel a já jsem se ho první pětistovku snažil dojet, aby mi neujel. Nechal jsem tam strašně moc energie a už se to se mnou vezlo celý závod. Víceméně jsem ho pokazil hned na úvod," řekl Synek novinářům. "Letos na to mám nějakou smůlu. V Lucernu jsem si vyhodil veslo, teď jsem chytil kraba. Snad to bude příští rok lepší," pousmál se.

Trenér Milan Doleček svého svěřence ocenil, že závod "ubojoval". "Když jsem viděl, co se na tom startu stalo, tak jsem byl dost zvědavý, jak to dopadne. V Lucernu mu vypadlo veslo a byl z toho tak rozhozený, že už nebyl schopný jet druhou půlku závodu pořádně. Říkal jsem si, že jestli se nedostane do tempa, tak podrav pánbůh. Naštěstí se mu to povedlo," řekl Doleček, který Synka vede celou jeho kariéru. Přiznal, že letošního evropského šampiona Borcha už před startem považoval za hlavního soupeře. "No, mám dobrý odhad," pousmál se.

Na skifu získal třetí světové stříbro, k tomu má také tři bronzy. "Jsem zklamaný z průběhu závodu. Šestý titul by byl hezký, ale pro mě nejsou tyhle statistiky tak důležité. Uvidíme, třeba se to podaří příští rok. Nebo taky ne. Myslím ale, že moje kariéra je i tak ověnčená medailemi," řekl rodák z Brandýsa nad Labem, jenž má 15 medailí z MS či olympiády a od roku 2002 na velké akci nikdy nechyběl ve finále A.

Lenka Antošová a Kristýna Fleissnerová vyhrály na dvojskifu finále B a obsadily stejně jako před rokem celkově sedmé místo. Svěřenkyně trenéra Josefa Lukše byly v čele od startu až do cíle. Druhé Polky Krystynu Lemanczykovou-Dobrzelakovou a Martynu Mikolajczakovou porazily o více než dvě sekundy.

"Jsem spokojený. Průběh letošního roku úplně nenasvědčoval tomu, že bychom mohli dopadnout takhle dobře," řekl Lukš ČTK.

Překvapilo ho, že se jeho svěřenkyně oproti loňsku více přiblížily nejrychlejším dvojskifům. "I když příprava nebyla ideální," poukázal na zdravotní problémy Antošové na začátku sezony a také absenci vysokohorského soustředění před vrcholem roku. "Holky pochválím a budeme přemýšlet, co s tím v příští sezoně, abychom byli ještě o trochu rychlejší," dodal.

Hlavní je, že jsem pořád na špičce, řekl stříbrný Synek

Problémy hned po startu, kdy zavadil veslem o bójku na kraji dráhy, připravily skifaře Ondřeje Synka o možný rekordní šestý titul mistra světa. Pětatřicetiletý veslař sice dokázal podstatnou část ztráty smazat, Nora Kjetila Borche ale již nedostihl. Přestože jej mrzelo, že do své sbírky nepřidal další zlatou medaili, hodnotil šampionát s nadhledem. Důležité pro něj bylo, že ve svém věku i nadále patří do světové špičky.

"Zklamal mě průběh závodu. Hodně foukal povítr a jak jsem tam zůstal viset, už to nešlo dojet, protože lodě mají velkou rychlost. Navíc jsem musel v první pětistovce jet naplno, abych to dohnal. Borch jel celou dobu přede mnou, a když viděl, že dávám nástup, tak na to okamžitě reagoval. To se nedalo dojet," řekl Synek.

S pěti tituly se dál dělí v historickém pořadí skifařských mistrů světa o první místo se svým velkým rivalem Mahém Drysdalem z Nového Zélandu a Němcem Peterem-Michaelem Kolbem.

"Už před šampionátem jsem říkal, že pro mě nejsou statistiky zase tak důležitý. Jasně, zlato by bylo hezčí. Mám jich pět a půl," řekl se smíchem. "Uvidíme, jak to půjde příští rok. Třeba to vyjde, nebo taky ne. Moje kariéra je i tak ověnčená medailemi," podotkl veslař pražské Dukly, který na MS získal 12 medailí a třikrát se na stupně vítězů probojoval i na olympijských hrách.

Problém, který jej postihl krátce po startu, nepovažoval ani za svou velkou chybu. Zavinil to i poměrně silný vítr, který dnes v Plovdivu foukal. "Moc často se to nestává, není to nějak běžné. Ale prostě se stalo. Viděl jsem, že Kjetil byl taky blízko bójek, ale hned to nějak kormidloval. Mě to odfouklo, že jsem měl veslo až skoro za těmi bójkami a prakticky tím závod pro mě... Nechci říct, skončil, ale dost mě to ovlivnilo a bylo to pak pro mě o to obtížnější," uvedl Synek.

Borchovo vítězství znamená, že poprvé od roku 2005 vyhrál MS někdo jiný než český reprezentant nebo Drysdale. "Já jsem to nějak tak čekal, že pojede rychle. Ale udělal jsem chybu a byl jsem za to potrestaný," řekl Synek.

Veslovat chce do olympijských her v Tokiu. Pořád jej žene touha získat olympijské zlato. "Olympiáda je ještě daleko. Za dva roky se může stát cokoliv. Zatím se budou koukat směrem k příští sezoně, v níž bude potřeba se do Tokia kvalifikovat. Pozitivní ale je, že jsem na špičce a můžu o zlatou medaili pořád jet," dodal Synek.

Finálová porážka pro Synka znamená i to, že prohrál sázku se zástupci automobilky Škoda a čeká jej směna v autoservisu. Kdyby získal zlatou medaili, mohl se těšit na odměnu v podobě jízdy v závodním speciálu.

"Těším se. Ta sázka se mi líbila, oboje pro mě byla výhra. Alespoň ve fabrice poznám něco nového. A když nevyjde Tokio, budu mít třeba práci," smál se Synek. Ještě víc se ale těšil na to, že bude dnes moct porušit životosprávu. "Dám si tunu grilovaných klobás a hlavně pivo," plánoval.

Mistrovství světa ve veslování v Plovdivu:

Muži:

Skif: 1. Borch (Nor.) 6:38,31, 2. Synek (ČR) 6:39,92, 3. Griškonis (Lit.) 6:42,90.

Dvojskif: 1. Boucheron, Androdias (Fr.) 6:05,16, 2. Delarze, Röösli (Švýc.) 6:06,49, 3. Storey, Harris (N. Zél.) 6:06,71.

Osma: 1. Německo (Weissenfeld, Wimberger, Planer, Johannesen, Schneider, Jakschik, Schmidt, Ocik, korm. Sauer) 5:24,31, 2. Austrálie 5:26,11, 3. Británie 5:26,14.

Ženy:

Skif: 1. Puspureová (Ir.) 7:20,12, 2. Gmelinová (Švýc.) 7:25,93, 3. Lobnigová (Rak.) 7:29,51.

Dvojskif: 1. Valčiukaiteová, Adomavičiuteová (Lit.) 6:44,15, 2. Donoghueová, Loeová (N. Zél.) 6:46,28, 3. O'Learyová, Tomeková (USA) 6:47,75, ...finále B: 1. L. Antošová, Fleissnerová (ČR) 6:49,84.

Osma: 1. USA (O'Brienová, Muellerová, Opitzová, Doonanová, Moffatová, Eisserová, Reganová, Coffeyová, korm. Guregianová) 6:00,97, 2. Kanada 6:03,05, 3. Austrálie 6:03,86.