Synek se rozloučil jako vítěz, hvězdní soupeři a kamarádi mu vzdali hold

Račice (Litoměřicko) - S rukou nad hlavou jako vítěz projel cílem posledního závodu kariéry hvězdný český skifař Ondřej Synek. Pětinásobný světový šampion se s vrcholovým veslováním rozloučil symbolicky na závěr domácího mistrovství světa v Račicích, kde jej na trati doplnili dlouholetí soupeři a kamarádi v čele s Novozélanďanem Mahém Drysdalem.

Aktivní kariéru Synek oficiálně ukončil téměř přesně před rokem, v závodě se představil naposledy loni v květnu. Dnes v Račicích Synek, Drysdale, Olaf Tufte z Norska, Brit Alan Campbell, Švéd Lasse Karonen a Iztok Čop ze Slovinska nezávodili tradičně na dvoukilometrové trati, ale na pětistovce.

"Docela jsem se toho bál, ke konci mě všechno šíleně bolelo, ale nakonec to bylo dobré," usmíval se Synek v cíli. Zaplněné tribuny v Račicích pobavil už samotný start, skify totiž nebyly upevněné ve startovacím zařízení a tak šestice hvězd nebyla ani zdaleka srovnaná v jedné řadě.

Na trati si ale skifaři dlouho nic nedarovali, i když například Drysdale jel viditelně v poklidu poslední. Za vítězstvím mířil Tufte, který ještě loni startoval na olympijských hrách v Tokiu, a před Synkem byl i Čop. Před cílem ale oba zpomalili a nechali vyhrát Synka, jenž tak s úsměvem mohl zvednout i pravou ruku nad hlavu.

"Překvapili mě. Oni asi byli domluvení. Začátek, prvních čtyři sta metrů, ale byl naplno," uvedl Synek. "Jestli bych Olafa předjel? Ani ne. On pořád trénuje, blázen. Iztoka bych možná předjel," řekl devětatřicetiletý skifař, jenž dopředu avizoval, že jej bude závod od poloviny hodně bolet. "A taky to bolelo. Ještě jsem to v polovině zkoušel rozjet, ale stejně to nepomohlo," smál se Synek.

Svou roli mohla sehrát i náročná část přípravy v sobotu v noci. "Závěrečná příprava byla dobrá. Včera proběhl 'managers meeting', takže jsme se připravili dobře," usmíval se Synek. "A jestli byl náročný? Jak pro koho. Já jsem ho měl docela náročný, ještě ráno se mi moc závodit nechtělo. Ale jsme sportovci," uvedl s tím, že dnes večer čeká veslaře "vyhodnocení akce".

Trojnásobný medailista z olympijských her po skončení aktivní kariéry přestal veslovat, před exhibiční rozlučkou byl trénovat jen sedmkrát. A na vodu se nyní ani nechystá. "Čas je, ale nemám chuť. Dělal jsem to od třinácti let, tak jsem toho asi přejedený. Veslování mě pořád baví, jen bez fyzičky to moc dělat nejde," podotkl.