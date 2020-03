Synek se pokusí probojovat na olympiádu v Tokiu na dvojskifu

Praha - Pětinásobný mistr světa Ondřej Synek se pokusí kvalifikovat na olympijské hry společně s Jakubem Podrazilem na dvojskifu. Sedmatřicetiletý veslař si loni zajistil start v Tokiu na skifu, věří ale, že společně s Podrazilem má větší šanci pod pěti kruhy výrazně uspět. Cílem nové posádky, která spolu na vodě ještě netrénovala, je vybojovat zlatou medaili.

Synek oslovil Podrazila s nabídkou usednout do dvojskifu poté, co dřívější partner osmadvacetiletého závodníka Lukáš Helešic v lednu náhle ukončil kariéru. "Už dříve jsem přemýšlel o tom, že bych přesedl na dvojskif, na kterém jsem s Milanem Dolečkem začínal. Teď zůstal Kuba osamocený, tak jsme se dohodli, že to zkusíme," řekl Synek na dnešní tiskové konferenci v Praze.

Oba veslaři vědí, že nebude jednoduché se na olympiádu dodatečně kvalifikovat. V květnu v Lucernu by měly být ve hře poslední dvě volná místa do Tokia. Kdyby Synek s Podrazilem neuspěli, vrátil by se nejúspěšnější veslař české historie na skif. "Jsem ale přesvědčený, že nám to půjde. Trénovali jsme spolu, jsme stejné somatotypy a jsem si jistý, že ve startovním poli nebude moc fyzicky zdatnějších posádek," řekl Synek, který má ve sbírce dvě stříbrné a jednu bronzovou olympijskou medaili ze skifu.