Synek se po neúspěchu ve dvojskifu na ME vrací na skif

Varese (Itálie) - Veslaři Ondřej Synek a Jakub Podrazil nebudou po neúspěchu na mistrovství Evropy pokračovat ve snaze kvalifikovat se na olympijské hry v Tokiu na dvojskifu. Synek se vrací na skif, na němž již na světovém šampionátu v roce 2019 vybojoval pro Českou republiku účastnické místo na olympiádě, která se měla konat loni.

"Mistrovství Evropy byl náš první test, který se bohužel vůbec nepovedl. Fyzicky jsme na tom, myslím, byli dobře, ale loď nám prostě nejela. Bojovali jsme spíš sami se sebou než se soupeři. S těmi jsme vůbec nebyli schopní jet v traťovém tempu," uvedl Synek v tiskové zprávě agentury Sport Invest, která jej zastupuje.

Synek se na spolupráci s Podrazilem domluvili již před začátkem minulé sezony, nakonec se však nepředstavili v žádném závodě. Řada akcí byla zrušena kvůli pandemii koronaviru, na podzimním ME poté nemohli startovat kvůli zdravotním problémům Synka.

"Moc nás mrzí, že se to nepotkalo, ale i to je sport. Tím pádem nepojedeme ani na dokvalifikaci o olympijské hry, v tomhle složení končíme. Měli jsme s Kubou předem jasně stanovená pravidla, kdy pokračování ve dvojskifu mělo být podmíněno bojem o medaili na mistrovství Evropy. K tomu jsme se bohužel vůbec nepřiblížili, před námi skončily i nekvalifikované posádky," řekl Synek, jenž s Podrazilem obsadil až celkově 11. místo.

Již před ME oba mluvili o tom, že aby mělo význam ve společném projektu pokračovat a existovala reálná šance, že se do Tokia dodatečně mohou kvalifikovat, měli postoupit do finále A. K tomu se ale veslaři pražské Dukly ani nepřiblížili. V semifinále je od postupu dělilo třináct sekund.

"Vrátím se k přípravě na skifu a zkusím se co nejlépe připravit na další závody Světového poháru.Tyhle podmínky jsme si řekli před více než rokem, Kuba to přijal a hned po závodě sám usoudil, že takhle nemá smysl pokračovat. Chci mu moc poděkovat za spolupráci, bez něj by byl trénink o dost těžší, zvlášť v době covidu," uvedl pětinásobný mistr světa.

Opět na skifu by se Synek mohl teoreticky představit již na přelomu dubna a května v Záhřebu, kde se uskuteční první Světový pohár. Druhý je na programu od 21. do 23. května v Lucernu. " Doufám, že návrat na skif proběhne v pohodě. Zimní příprava proběhla bez velkých výpadků, budu se na něm snažit co nejrychleji zabydlet zpátky," dodal osmatřicetiletý veslař.