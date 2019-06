Synek po nevydařeném ME mění plány, škrtl regatu v Henley

Praha - Nevydařené vystoupení na víkendovém mistrovství Evropy ve veslování v Lucernu přimělo skifaře Ondřeje Synka změnit program sezony. Oproti původnímu plánu se za měsíc nepředstaví na prestižní královské regatě v Henley a bude se připravovat na vrchol sezony, kterým bude na konci prázdnin světový šampionát v Rakousku.

"Původně jsme mysleli, že to nebude problém. Henley je týden před Světovým pohárem v Rotterdamu, ale teď poté, co se mi to v Lucernu nepovedlo, tak se chceme připravit na svěťák, který bude důležitý. Budou tam všichni a bude se jednat o poslední test před mistrovstvím světa," řekl Synek. Dodal, že v Británii by navíc s ohledem na velký počet startujících posádek nemohl před regatou ani moc trénovat.

Šestatřicetiletý skifař skončil o víkendu ve Švýcarsku na kontinentálním šampionátu šestý. Už bezprostředně po závodu přiznal, že doplatil na skutečnost, že se na ME speciálně nechystal a trénoval do poslední chvíle naplno.

"Natrénováno mám dobře. Všechny ukazatele jsou super. Teď jsme to ale asi s tréninkem trochu přeťápli. Ještě ve čtvrtek jsem trénoval s holkama na párovce, kterým jsem stačil. A to bych neměl. Jezdil jsem přes závit," přiznal Synek, jenž podobný závodní trénink absolvoval i v pondělí před šampionátem s dvojkou bez kormidelníka Jakubem Podrazilem a Lukášem Helešicem. "A pak se to na tom podepsalo," řekl pětinásobný mistr Evropy.

Že není v ideální pohodě, Synek cítil po celý víkend. "Byl to takový zmar. Neměl jsem problém s rychlostí, tu jsem měl dobrou. Ale rychle jsem se odvařil. Neměl jsem ekonomické tempo, které potřebuji," uvedl Synek a připustil, že se na jeho výkonech projevuje i věk. "Když se podívám na startovní listinu, tak jsou na ní ročníky 90 až 96 a já bych jim pomalu mohl dělat tátu. Vítězný Němec Zeidler se narodil až poté, co já jsem začal veslovat. S regenerací to není úplně jednoduché," podotkl Synek.

I tak ale našel na ME v Lucernu pozitiva. "Jsem rád, že jsem se dostal do finále. V něm jsem ale po 500 metrech věděl, že to nepůjde. Omlouvám se všem, ale zabalil jsem to. Říkal jsem si, zda dojet do cíle poslední, ale odpočatý a pak moct v pohodě dál trénovat, nebo dojet poslední a úplně mrtvý, což by ovlivnilo trénink na dalších 14 dní. Zvolil jsem taktiku a volně to projel," přiznal svěřenec trenéra Milana Dolečka.