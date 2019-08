Synek i Topinková jsou na MS v semifinále a ve hře o Tokio

Ottensheim (Rakousko) - Skifaři Ondřej Synek a Miroslava Topinková bez problémů postoupili do semifinále mistrovství světa ve veslování a udrželi se ve hře o postup na olympijské hry v Tokiu 2020. Ve čtvrtfinále uspěl i dvojskif lehkých vah Miroslav Vraštil, Jiří Šimánek. Naopak nečekaně vyhasly šance dvojky bez kormidelníka Jakub Podrazil, Lukáš Helešic, kteří se mezi trojici postupujících nedokázali probojovat.

Pětinásobný světový šampion Synek do semifinále postoupil z prvního místa, olympijská vítězka z Londýna Topinková z druhého a Vraštil se Šimánkem byli ve čtvrtfinále také druzí. Všichni postup bezpečně kontrolovali, i když například Topinková zaostala za úřadující mistryní Evropy a obhájkyní zlata Sanitou Puspureovou z Irska o 15 sekund.

"Cítíme se super, nejlépe za poslední roky. I přes mé letošní zranění. Závěrečné dva měsíce přípravy byly skvělé a musím poděkovat trenérům, že se domluvili s trenéry bratrů Sinkovičů, kteří nás vzali k sobě a mohli jsme se připravovat s nimi," řekl Vraštil Radiožurnálu a ocenil spolupráci s chorvatskou bratrskou dvojicí, která startuje na dvojce bez kormidelníka.

Semifinále čeká Vraštila se Šimánkem již ve čtvrtek. "Je to dobře, alespoň nemáme čas myslet na blbosti. Teď to bude o regeneraci. Chceme ale do finále, jednoznačně. Myslím si, že na to máme," řekl Vraštil. Letenky do Tokia si v Ottenheimu zajistí v jejich kategorii jen sedm posádek, postup do finále by jim tak dal jistotu.

Zatímco lehký dvojskif o olympijský sen stále bojuje, Podrazil s Helešicem o šanci zajistit si v Rakousku kvalifikaci do Tokia přišli. Čeští reprezentanti budou mít další možnost na vrcholné akci příštího roku v dodatečné kvalifikaci v květnu v Lucernu.

Loňští vítězové Světového poháru a sedmá posádka z minulého mistrovství světa v Plovdivu obsadili ve čtvrtfinále čtvrté místo. Od třetí příčky, která jako poslední zajišťovala pokračování v boji o olympiádu, je dělily více než dvě sekundy. V Rakousku veslaři bojují v kategorii dvojek bez kormidelníka o jedenáct míst pro Tokio.

"Chce se mi z toho brečet, co bych k tomu řekl. Je to obrovské zklamání," řekl Helešic. Posádku teď na MS čeká boj jen o 13. místo. "Lajkům se těžko vysvětluje, co se stalo, ale my jsme se nemohli najít. Nemohli jsme chytit náš rytmus. Je to jako když si ve fotbale nepřihraješ, bez toho gól nevstřelíš," smutně konstatoval Helešic. "Každý závod, který se nepovede, bolí dvakrát tolik. Když se jede špatně, tak je bolest dvojnásobná," uvedl Podrazil.

Podle očekávání ve stejné fázi šampionátu skončily šance dvojky bez kormidelnice Anna Žabová, Lucie Žabová. Češky obsadily čtvrté místo, ale od postupové pozice je dělilo propastných 12 sekund. Do semifinále nedokázal postoupit ani Jan Cincibuch, který byl v neolympijském skifu lehkých vah čtvrtý.

Dnes bude na slepém ramenu Dunaje bojovat o udržení šancí na OH ještě dvojskif Kristýna Fleissnerová, Lenka Antošová.