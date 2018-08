Ústí nad Labem - U ústeckého krajského soudu dnes popsal syn zavražděného manželského páru útok dvou mužů. V zahrádkářské kolonii na Ústecku napadli rodinu, spoutali tři děti, dvě nezletilé dívky byly znásilněny. Vrah Miroslav Benák se po činu zastřelil. Před soudem čelí jeho komplic, čtyřiapadesátiletý Jaroslav Topinka obžalobě pro trestný čin zbavení osobní svobody. Znalci uvedli, že událost zřejmě doživotně poznamená obě dívky.

Tragédie se stala začátkem ledna ve Střížovicích. Dospělý syn seděl se svou matkou a otčímem v pokoji, když do domu vtrhli okolo 22:00 dva maskovaní muži. Vyběhl proti nim pes, kterého Benák zastřelil. Pak se podle svědka ptali na peníze, údajný dluh ve výši sedm nebo osm milionů korun, pro které si měl přijít nějaký podnikatel. Poté přivedli z pokoje v patře obě dívky a všech pět členů rodiny útočníci spoutali. S uvazováním ručníků a pásek měl Benákovi pomáhat Topinka, jemuž hrozí až 16 let vězení. "Otčím se choval zprvu arogantně, odporoval, ale pak si také lehl," uvedl svědek.

Topinka před soudem uvedl, že se podílel na svazování dětí. S Benákem domluvil obchod, kdy od něj měl za hlídání a svazování dětí dostat peníze.

Zatímco děti zůstaly v pokoji, muže a ženu vynesli pachatelé do patra. Topinka údajně poté objekt opustil. Rodiče vrah ubil. "Nedokážu říci, kdy odešel (Topinka), bylo jen slyšet vrzání schodů. Poté jsem dostal ránu do zátylku a pak už si pamatuji jen, jak mě Benák a holky rozvazovali," uvedl muž, jenž po útoku běžel pro pomoc k sousedovi, snažil se oživovat matku a nakonec skončil skoro na měsíc na psychiatrii. "Kdybych tam nebyl, spáchal bych sebevraždu, pro mě tím tehdy skončil celý život," uvedl s tím, že se nyní snaží na celou věc zapomenout.

S jednou z jeho sester měl Benák pohlavní styk, druhou přinutil k orálnímu sexu, vše se odehrálo zřejmě v době, kdy byl jejich bratr omráčen. "Já si to nepamatuji, řekli mi to až potom," uvedl. Benák poté, co děti rozvázal, podle svědka pil pivo a hrál si s pistolí, pak řekl, že udělal chybu, které lituje a že se zastřelí, což udělal. Syn se podle svých slov domníval, že rodiče jsou v té době ještě naživu.

Událost dramaticky změnila život všech tří dětí. Děvčata žijí odděleně, jejich bratr se musí starat sám o sebe. Mladší z dívek, které bylo v době spáchání trestného činu devět let, trpí posttraumatickou stresovou poruchou, u druhé, tehdy čtrnáctileté, se stejná porucha může podle znalců ještě rozvinout.

Stresující zážitky mohou podle znalců negativně ovlivnit vývoj osobnosti. "V psychické oblasti došlo k újmě na zdraví, kterou lze hodnotit jako středně těžkou, nicméně se může prohloubit," řekl dnes u soudu znalec při popisu stavu starší dívky. V péči lékařů je mladší dívka. Podle znalců nelze jednoznačně odlišit vliv jednotlivých události. "Přepadení neznámou osobou, znásilnění, vražda rodičů, každý z těchto zážitků může způsobit závažnou poruchu," uvedl znalec.

Při výpovědi poškozeného Topinka pokyvoval hlavou, výpověď znalců nekomentoval. Hlavní líčení bude pokračovat ve středu.