Ostrava - Syn zesnulé zpěvačky Věry Špinarové Adam Pavlík dnes znovu požádal centrální městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz o odstranění sochy jeho matky z Husova sadu v centru města. Starostka Petra Bernfeldová (Ostravak) ale uvedla, že o tomto řešení obvod v současnosti neuvažuje.

Sochu vytvořil David Moješčík a měla být poctou známé zpěvačce. Vyvolala ale značnou vlnu kritiky a řada lidí poukazovala na to, že neodráží podobu zpěvačky. Pavlík dnes starostce předal petici za odstranění sochy zhruba se 1600 podpisy.

Video: Socha Věry Špinarové

16.10.2018, 20:00, autor: Martina Helánová, zdroj: ČTK/Video

"Řešili jsme i variantu odstranění samotné sochy. Jelikož jsme ve čtvrtek měli radu a o celé té realizaci i umístění rozhodovala rada městského obvodu, tak jsem i toto (odstranění) dala do programu a bavili jsme se o možnosti odstranění. Většina členů rady obvodu neprojevila zájem, aby se socha odstranila," řekla Bernfeldová.

Uvedla, že se ale s Pavlíkem dohodla, že se příští týden může účastnit jednání rady obvodu a situaci s radními projednat. Záležitost tak podle starostky zatím není zcela uzavřena. Podle ní ale sochu nelze předělat a nedomnívá se, že odstranění by bylo správným krokem. "Každé umělecké dílo je určitým způsobem kontroverzní, vyvolává v lidech pozitivní i negativní ohlasy. Vždy když jsou ty negativní, tak přijde vlna kritiky a požadavek na odstranění," podotkla Bernfeldová.

Pavlík ale stále za nejlepší a jediné možné řešení považuje odstranění sochy. "Budu o to usilovat stále. Chtěl bych lidi z rady, kterým se socha líbí, vidět osobně a chci se jich zeptat, co se jim na tom líbí," uvedl Pavlík. Podle něj na soše z jeho matky není nic, zřejmě jen kozačky. Dodal, že socha se nelíbí nikomu z jeho okolí. "Říkal jsem paní starostce, že půjdu a zahalím to osobně," řekl Pavlík

Autor sochy v minulosti vytvořil v Ostravě například sochu hudebního skladatele Leoše Janáčka, která je umístěna na Jiráskově náměstí. Je rovněž autorem menší sochy Karla Kryla před budovou Českého rozhlasu.

Špinarovou loni v březnu postihla zástava srdce při koncertu v Čáslavi. Převezena byla do pražské motolské nemocnice, kde zemřela. Ostravští zastupitelé loni v květnu zpěvačce in memoriam udělili Cenu města Ostravy za mimořádný přínos Ostravě v oblasti kultury.