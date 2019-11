Syn Karla Svobody natočil film o slavném skladateli

Praha - Režisér Petr Klein Svoboda dokončuje dokument o svém otci, hudebním skladateli Karlu Svobodovi, který začal natáčet jako symbolický dárek k jeho nedožitým osmdesátinám. Film Karel Svoboda - Šťastná léta by měl přijít do kin v lednu 2020. Zavzpomínat na svého kolegu a spolupracovníka v něm stihl ještě i Karel Gott. ČTK o tom za tvůrce informoval Martin Kubišta.

Film mapuje nejplodnější období Svobodova života, kdy vznikla většina jeho nejznámějších písní a filmové hudby. Kromě vzpomínek jeho blízkých a kolegů, mezi kterými nechybí vedle Gotta Helena Vondráčková nebo Theodor Pištěk, budou v dokumentu vůbec poprvé zveřejněny i soukromé archivní záběry, které, jak slibují tvůrci, osvětlí i skladatelův vnitřní život. Přispět k jeho uvedení mohou navíc nyní i fanoušci hudby Karla Svobody.

"Film o mém tátovi Karlu Svobodovi jsem začal natáčet minulý rok v prosinci. Hned první natáčecí den byl kouzelný a nikdy na něj nezapomenu. Pozval jsem tehdy Karla Gotta, hovořil s ním o tátovi, na chvilku se vrátil do mého dětství, do nahrávacího studia, našeho domu, kde si tátu pamatuju, jak sedí za pianem nebo na pohovce se zapáleným doutníkem. Chybí mi a jsem hrozně rád, že se mi povedlo dokument o něm začít točit, ale hlavně ho také téměř dokončit," uvedl autor snímku Petr Klein Svoboda.

K dokončení filmu potřebuje zajistit především zahraniční autorská práva k vybraným obrazovým a zvukovým materiálům, a to například i k seriálové verzi jedné z jeho mezinárodně nejúspěšnějších skladeb - Včelky Máji. "Řada podstatných záznamů je chráněna poměrně drahými autorskými právy. Bez nich by však byl film o mém tátovi polovičatý," doplnil. Proto se na příznivce a fanoušky Karla Svobody obrátil, aby pomohli v rámci veřejné sbírky k tomu, abychom mohli ve filmu použít co nejvíce dostupných filmových a hudebních ukázek z tátova života," dodal režisér.

Karel Svoboda patřil mezi umělce, kteří utvářeli podobu české populární hudby. Psát písničky začal už počátkem 60. let, kdy hrál v kapele Mefisto, jeho první velký hit ale ovládl rádia teprve v roce 1968, kdy Karel Gott nazpíval Lady Carneval. Svoboda skládal i pro další interprety, psal filmovou hudbu a muzikály. Narodil se 19. prosince 1938 a jeho kariéra skončila 28. ledna 2007, když spáchal sebevraždu.

