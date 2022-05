Symbolickým odemykáním vody začala ve Spytihněvi sezona na Baťově kanálu

Spytihněv (Zlínsko) - Symbolickým odemykáním vody začala dnes v přístavu ve Spytihněvi na Zlínsku plavební sezona na Baťově kanálu. Plavební komory se na vodní cestě, která nyní slouží k rekreaci, otevřely prvním letošním zájemcům už v pátek. Otočení velkého kovového klíče si vzal na starost spytihněvský starosta Vít Tomaštík (Vize pro Spytihněv) následovaný ministrem dopravy Martinem Kupkou (ODS) a dalšími hosty.

Obec Spytihněv v minulosti v přístavu opravila dva hrázní domky, vznikla v něm také přístavní hrana, amfiteátr a parkoviště. "Před dvěma lety jsme otevřeli vyhlídkovou terasu, která je zázemím restaurace," řekl dnes ČTK Tomaštík.

Před vypuknutím pandemie koronaviru se návštěvnost Baťova kanálu pohybovala okolo 90.000 lidí ročně. V roce 2020 však klesla na 60.000, loni činila asi 75.000 lidí. Ředitel obecně prospěšné společnosti Baťův kanál Vojtěch Bártek věří, že letošní návštěvnost kanálu bude obdobná jako před pandemií. "Doufáme, že se nám vrátí školní výlety, skupinové akce, firmy a různé zájezdy, které během koronaviru téměř vymizely," uvedl Bártek. Podle ministra Kupky má Baťův kanál své pevné místo na plavebních mapách celého kontinentu.

Správcem Baťova kanálu je Povodí Moravy, které podle generálního ředitele Václava Garguláka do konce příštího roku dokončí opravu jeho opevnění za více než 60 milionů korun. Na téměř 45 milionů korun přijde loni zahájená modernizace rejd, tedy míst, která mohou lodě využít k zakotvení v době čekání na povolení vplout do plavební komory. Hotovo by mělo být v roce 2024.

Před zahájením každé plavební sezony je nutné Baťův kanál vyčistit. "Máme tady našeho kamaráda bobra například, který při svém okusu zničí spoustu stromů, které padají do plavební dráhy," řekl Gargulák. Kromě odstranění padlých stromů je podle něj nezbytné také zkontrolování všech 13 plavebních komor, zdali jsou funkční a bezpečné.

Návštěvníci dnešního odemykání plavební sezony ve Spytihněvi si mohli užít plavby loděmi po Baťově kanálu. Pozorovat mohli i ukázku činnosti technického plavidla Jožin, kterým Povodí Moravy udržuje na kanálu pořádek. Připravena byla i vystoupení kapel Big Band Zlín a Brixen Band a občerstvení.

Baťův kanál vznikl ve 30. letech 20. století. Původně sloužil nákladní dopravě, vozilo se po něm především uhlí. Nyní je využíván především k rekreaci. Částečně vede korytem Moravy a od Otrokovic na Zlínsku do slovenské Skalice je dlouhý 53,8 kilometru. V budoucnu je v plánu trasu prodloužit do Kroměříže na jedné straně a na druhé do Hodonína, čímž by délka kanálu přesáhla 75 kilometrů.