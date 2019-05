Symbolem závěrečného dílu Hry o trůny se staly plastové lahve

Los Angeles - Závěr kultovního fantasy seriálu Hra o trůny zanechal u fanoušků i kritiků rozporuplné pocity, takže se na hodnocení shodnout nedokázali. Jisté ale je, že těm divákům, kteří žádají přetočení celé osmé řady seriálu, se ani poslední díl nelíbil. Jejich rozladění navíc přiživily zapomenuté plastové lahve, které do prostředí rytířů a draků nepatří.

"Všimli jste si lahve s vodou?" ptá se čtenářů hned v titulku magazín Newsweek. O "petce" v titulku informovala na svém portálu také zpravodajská stanice CNN a živě o ní debatují uživatelé na twitteru. Krátce poté, co se informace o plastové lahvi rozšířila po internetu, oznámili fanoušci s ostřížím zrakem, že v závěrečném dílu je výdobytek moderní doby vidět ještě jednou.

Před dvěma týdny ve čtvrtém díle závěrečné série přitom diváci upozornili na zapomenutý kelímek kávy z řetězce Starbucks, nyní je zaujala plastová lahev za nohou Samwella Tarlyho. Druhá lahev stála u nohy Sera Davose, kde ale nebyla tak okatá.

V předposledním díle se zase objevil s oběma rukama jednoruký Jamie Lannister. Newsweek poznamenal, že tou druhou rukou mohla být zlatá protéza, kterou Jamie má.

Plastová lahev, která unikla pozornosti ve střižně, podle CNN přidělá vrásky společnosti HBO, která za seriálem stojí. K dnešnímu dni totiž podepsalo internetovou petici za přetočení osmé série přes 1,2 milionu lidí. Závěrečná řada totiž čelí vlažným recenzím a nelibosti mnoha fanoušků, kteří ji označují za odbytou.

Deník USA Today k poslednímu dílu, který měl premiéru v neděli 19. května, napsal, že to bylo katastrofální zakončení, které si fanoušci nezasloužili. "Bylo to bez nápadu, bylo to otřepané," poznamenal list, který poukázal, že seriál přitom od počátku bořil konvence fantasy žánru. To, že tvůrci vystavěli nespravedlivý svět, kde dobří trpí bez příčiny a kde lotři unikají zaslouženému trestu, bylo podle USA Today jedním z důvodů, proč se seriál stal hitem.

Závěrečný díl USA Today považuje za jedno z nejkontroverznějších vyvrcholení seriálů v celé filmové historii. Místo masakru, který řada fanoušků očekávala, se v Sedmi královstvích, kde se děj odehrával, vše v dobré obrátilo.

Podobný náhled na závěrečný díl není ojedinělý. Početná řada fanoušků rovněž vyjádřila šok nad smrtí Daenerys z rodu Targaryenů. Tělo Daenerys ale neznámo kam odnesl její oddaný drak Drogon, což zavdalo spekulacím, co se s ní stalo a zda náhodou nemůže být přivedena zpět k životu.

I přes rozporuplné recenze a reakce závěrečný díl podle Reuters vidělo v neděli v USA při premiérovém vysílání na stanici HBO nebo přes aplikace HBO GO a HBO NOW 19,3 milionu diváků, což je rekord celého seriálu. Dosavadní rekord držel předposlední díl s 18,4 milionem diváků.

Závěrečná osmá série rovněž přitáhla více diváků než předchozí sedmá. V průměru každou epizodu finálové série podle magazínu Entertainment Weekly vidělo 43 milionu lidí, což je oproti sedmé řadě o deset milionů více. Do tohoto čísla jsou započítána i pozdější zhlédnutí.