Praha - Symbolem oslav sto let koruny, které se uskuteční příští rok, bude druhá největší zlatá mince na světě. Novinářům to řekl guvernér České národní banky Jiří Rusnok. Česko v příštím roce oslaví sto let odluky od rakousko-uherského peněžního systému a vznik československé koruny. ČNB chystá k připomenutí tohoto výročí řadu doprovodných akcí a zvláštních emisí platidel.

Symbolem těchto oslav by se měla stát vysokohmotnostní mince v nominální hodnotě 100 milionů Kč. Tato mince z ryzího zlata s průměrem 53,5 centimetru vážící 130 kilogramů bude k vidění od 1. února do 28. dubna 2019 na výstavě pořádané ve spolupráci s Kanceláří prezidenta republiky a Správou Pražského hradu.

"Rád bych tímto širokou veřejnost pozval na unikátní výstavu na Pražském hradě, kde bude vedle druhé největší zlaté mince na světě vystavena také řada dalších cenných exponátů z archivu ČNB," uvedl Rusnok.

Výstava 100 let česko-slovenské koruny v Císařské konírně Pražského hradu nabídne návštěvníkům přehled vývoje československých a českých platidel a repliky panovnických korun několika zemí. Vystaveny budou také originály návrhů českých bankovek od Alfonse Muchy, Františka Kysely nebo Maxe Švabinského a ukázky zlatých rezerv centrální banky.

Pro numismatiky připravila ČNB několik speciálních pamětních emisí. Poprvé v historii vydá ČNB pamětní bankovku s názvem Budování československé měny, připomínající osobnost prvního československého ministra financí Aloise Rašína. Tato bankovka v nominální hodnotě 100 Kč vyjde 31. ledna 2019. K 100. výročí vzniku československé měny pak ČNB 5. března 2019 vydá zlatou minci v nominální hodnotě 10.000 Kč s názvem Zavedení československé měny.

Z pamětních a speciálních mincí se mohou zájemci 10. dubna 2019 těšit na bimetalovou minci s nominální hodnotou 2000 Kč. Mince ponese zlatou inlej s replikou československé korunové mince z roku 1922 ve stříbrném korpusu. Ta připomíná vznik československé koruny coby peněžní jednotky nového státu.

Na červenec připadne další důležité datum, a to sto let od zahájení vydávání československých platidel. K tomuto výročí ČNB vydá pamětní stříbrnou minci v nominální hodnotě 500 Kč.

Pro širší veřejnost ČNB nachystala na konec ledna speciální emisi oběžných mincí v hodnotě 20 Kč. Mince na své rubové straně ponesou portréty meziválečných ministrů financí Aloise Rašína a Karla Engliše a prvního guvernéra tehdejší Národní banky Československé Viléma Pospíšila. Na konci ledna bude vydána i oběžná stokoruna s přítiskem v podobě loga 100 let česko-slovenské koruny.

Na konci letošního roku vyjde reprezentativní knižní publikace s názvem 100 let česko-slovenské koruny, kterou připravil kolektiv autorů pod vedením viceguvernéra Vladimíra Tomšíka.