Sýkora zvažoval konec delší dobu, v poslední sezoně už měl jasno

Pardubice - Delší dobru zrála v hlavě hokejového útočníka Petra Sýkory myšlenka o konci extraligové kariéry. Pardubický rodák a také odchovanec tradičního východočeského klubu ji uzavřel po nelehké sezoně, v níž nabyl přesvědčení, že je čas odejít ze scény. U hokeje ale zůstane a bude pomáhat pardubickým nadějím.

"Poslední sezony nebyly ideální, dva tři roky jsem přemýšlel o konci. Vše uzrálo poslední dobou," řekl čtyřicetiletý Sýkora v rozhovoru pro klubový web. "Chtěl bych poděkovat pardubickému hokeji, že mi umožnil tak dlouhou kariéru a mohl jsem ji strávit skoro celou doma," dodal Sýkora.

Už během sezony, kterou Dynamo strávilo na dně extraligové tabulky, ale nakonec zvládlo na výbornou baráž, měl prakticky jasno, že skončí. "Malinko na konci jsem přemýšlel o opaku, ale udržel jsem si přesvědčení, že nebudu pokračovat. Nikdo mě nepřemlouval, všichni respektovali mé rozhodnutí. Mí blízcí ho věděli dlouho," připustil Sýkora.

Ačkoliv skončil na nejvyšší úrovni, nechal si přece jen pootevřená vrátka a není vyloučené, že bude i nadále aktivním hráčem. "Nejdřív jsem si říkal, že už ne. Ale rýsuje se jedna možnost, tak uvidíme," uvedl dvojnásobný extraligový šampion z let 2005 a 2010.

Jeho hlavní náplní bude ale výpomoc v pardubickém klubu. "Chci se věnovat mládeži, abych pomáhal rozvoji dovedností našich nadějí. Budeme pilovat střelbu a bruslení. Těším se, že se budu moci dětem věnovat. Znamená to pro mě moc, vážím si možnosti, že takový klub mi dává tuto příležitost a že se mnou chce nadále spolupracovat. Udělám vše, abych mu pomohl," řekl Sýkora.

Do třetí třídy kombinoval oba nejpopulárnější české sporty, nakonec ale hokej jasně předčil fotbal. "Pro hokej rozhodlo, že v Pardubicích je extraliga, tehdy chodilo hodně lidí a hrál se tu parádní hokej. Pro mě tedy jednoznačná volba," zavzpomínal Sýkora.

Důležitou postavou v jeho kariéře byl současný reprezentační kouč Miloš Říha. "Byl u mého vstupu do prvního mužstva, byl tu tři čtyři sezony v řadě. Měl obří vliv na můj rozvoj a působení v A-týmu. Jsem mu vděčný za příležitosti, které mi dal. Pro mě to byl perfektní trenér," ocenil.

Právě pod Říhou, jenž vedl mužstvo s Josefem Palečkem, prožil extraligové začátky v sezoně 1996/97. "Pamatuji si, že mě vytáhli na letní přípravu. Odehrál jsem 29 utkání, ač můj čas na ledě nebyl pochopitelně takový, jsem za ně rád. Byl jsem vděčný za každou minutu. Byl to základ, že jsem se dostal do prvního mužstva a už v něm zůstal," řekl Sýkora.

Dvakrát se zkusil prosadit v NHL. V ročníku 1998/99 odehrál dva zápasy za Nashville. "Tehdy mi bylo dvacet let. Odehrál jsem tam sezonu a kousek na farmě, po prvním ročníku jsem si říkal, že pokud se neprosadím do prvního týmu, tak bych se rád vrátil do Pardubic hrát dospělý hokej. Tady jsem měl možnost hrát první dvě lajny a vyhodnotil jsem to jako lepší. Po dvou měsících druhé sezony jsem se nakonec opravdu vrátil."

V sezoně 2005/06 přidal 10 zápasů v dresu Washingtonu. "Odcházel jsem tam trochu pozdě, hrál jsem jen pár minut za zápas. Vyhodnotil jsem si to tak, že chci hrát jinde víc. Rozhodl jsem se, že lepší bude se vrátit," řekl Sýkora, jenž oslavil vedle dvou extraligových titulů i dva triumfy s Davosem ve Švýcarsku v letech 2009 a 2011.