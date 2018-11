Praha - Záložník Jan Sýkora v Evropské lize proti Kodani poprvé od zářijového zranění nastoupil v základní sestavě slávistických fotbalistů a při bezbrankové remíze duel znovu málem nedohrál. Soupeřův hráč ho v 37. minutě trefil ve vápně podrážkou kopačky do hlavy a způsobil mu několik velkých šrámů. Finský rozhodčí Mattias Gestranius však zákrok jako faul neposoudil a penaltu nenařídil.

"Hráč Kodaně tam šel nohou, já hlavou. Podle rozhodčího jsem ji měl nízko, nějak jsem si na to naběhl. Ale ještě jsem to neviděl," řekl Sýkora novinářům. S rozhodčím se bavil o poločase. "Říkal mi, že jsem měl hlavu moc nízko, proto to nechtěl písknout. Budu mu muset věřit," dodal.

Ze zákroku si odnesl šrámy téměř po celé levé straně hlavy a také velkou bouli. "Nahromadila se mi tam asi krev, ale na žádné stehy to nebylo," oddechl si, že v zápase mohl pokračovat.

Šlo totiž o jeho první start v základní sestavě od září, kdy se zranil. "Jsem rád, že jsem dostal šanci v takovém zápase v základní sestavě. Cítil jsem se dobře, ale ještě bude chvíli trvat, než se dostanu do stoprocentního výkonu. Jsem rád, že jsem odehrál takovou část zápasu v takovém tempu. Uvidíme dál. Ale je super, že jsem zase na hřišti. Z lavičky nebo z tribuny je to šílené," uvedl Sýkora.

Slavii se proti Kodani nepovedlo gólově prosadit, a tak doma získala jen bod. I tak ale drží za Petrohradem druhou příčku v tabulce právě před dánským týmem, na který má náskok dvou bodů a navíc lepší vzájemné zápasy.

"Na jednu stranu je to ztráta, na druhou si ale musíme říct, proti jakému soupeři jsme hráli. Bod se na konci skupiny bude hodit, nesmíme být nenasytní. Víme, že jsme tam měli rezervy, že jsme měli ze zápasu vytěžit víc. Ale pořád je to Kodaň, není to nějaký tým ze čtvrté třídy. Musíme to brát," řekl reprezentační záložník.

"Postup je blízko, ale nesmíme myslet na to, jestli Petrohrad porazí Kodaň. Musíme koukat na sebe, soustředit se na další zápas a chtít ho vyhrát. Podle toho se bude vše odvíjet," uvedl Sýkora. "Já jsem počtvrté v základní skupině a třikrát předtím jsem hrál poslední zápas o postup. Nepovedlo se to. Doufám, že tenhle ročník se to zlomí a že to zvládneme," dodal.

Nuly jsou zásluha kluků, jsou jak zeď, chválí obranu Slavie Kolář

Ačkoliv fotbalisté Slavie dali ve čtyřech zápasech Evropské ligy jen dva góly, mají na kontě sedm bodů. A to především zásluhou skvělé obrany, která inkasovala jediný gól. To se z 48 účastníků povedlo už jen Chelsea. Podle slávistického brankáře Ondřeje Koláře jsou jeho tři vychytané nuly zásluhou zejména pevné defenzivy, která dosud dovolila soupeřům jen tři střely mezi tyče.

"I když se nám obránci točí kvůli zraněním, tak všichni tu mají kvalitu. A to, že sbíráme nuly, je zásluha kluků. Brání opravdu skvěle. Doufám, že v tom budeme pokračovat," řekl novinářům Kolář.

Proti Kodani ve čtvrtek nemusel čelit jediné přímé střele na branku stejně jako před dvěma týdny v Dánsku. "Nula ale není nikdy jednoduchá. Je tam dost práce, i když na mě není žádná střela. Já si zvykl na to, že jsem tu hlavně od rozehrávky a že jsem vysoko za obranou, abych klukům pomohl při pasech za obranu. Ale že bych byl bez práce, to se říct nedá," prohlásil čtyřiadvacetiletý gólman.

"Kodaň takhle hrála i doma. Nakopávají míče, pak se o ně poperou a snaží se z toho něco vytvořit. Ale my máme vzadu takovou zeď, že jsme je do ničeho nepustili. Bylo to díky naší obraně, že nic neměli," dodal Kolář.

Slavia i s pouhými dvěma vstřelenými góly směřuje za postupem ze skupiny, neboť drží druhé místo v tabulce. "Postup máme blízko. Když Kodaň neudělá bod v Petrohradě a my uděláme alespoň bod v Bordeaux, máme postup. Ale já věřím, že v Bordeaux vyhrajeme a budeme slavit," doplnil Kolář.

