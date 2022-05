Šwiateková v Římě přidala proti Azarenkové 25. výhru, zraněný Nadal dohrál

Řím - Světová jednička Iga Šwiateková prodloužila na antukovém turnaji v Římě svou vítěznou sérii na WTA Tour už na 25 zápasů. Polská tenistka dnes ve 3. kole na Foru Italicu porazila 6:4, 6:1 jednu ze svých předchůdkyň na světovém trůnu Viktorii Azarenkovou z Běloruska. V mužské dvouhře bude poprvé od roku 2008 chybět ve čtvrtfinále tamního Masters desetinásobný šampion Rafael Nadal. Španělský tenista měl zdravotní potíže a podlehl Kanaďanovi Denisi Shapovalovovi 6:1, 5:7 a 2:6.

Obhájkyně titulu Šwiateková měla s Azarenkovou práci především v prvním setu, který trval 80 minut. Dvaatřicetiletá Běloruska vedla 3:0, pak ale o dvanáct let mladší favoritka pěti vyhranými gamy set otočila a dokráčela k postupu do čtvrtfinále.

Po triumfech v Dauhá, Indian Wells, Miami a Stuttgartu usiluje Šwiateková o páté turnajové vítězství za sebou. Delší sérii než aktuálně varšavská rodačka měla naposledy Američanka Serena Williamsová, jež na přelomu sezon 2014 a 2015 vyhrála 27 utkání v řadě.

V mužské části turnaje porazil Řek Stefanos Tsitsipas 4:6, 6:0, 6:3 Rusa Karena Chačanova a připsal si 29. výhru v sezoně, v čemž je na ATP Tour letos nejlepší. Vítěz římského turnaje z roku 2017 a finalista z minulého týdne z Madridu Alexander Zverev z Německa zdolal 6:3, 7:6 Australana Alexandera De Minaura.

Atraktivní souboj grandslamových šampionů Novaka Djokoviče a Stana Wawrinky byl jasnou záležitostí srbské světové jedničky. Pětinásobný vítěz turnaje Djokovič porazil Švýcara vracejícího se po zranění za hodinu a čtvrt 6:2, 6:2 a postoupil do čtvrtfinále v Římě od roku 2007 pošestnácté za sebou.

Pětatřicetiletý Nadal získal snadno nad Shapovalovem první set, ale pak jej sužovaly chronické problémy s nohou a podobně jako na předchozím turnaji v Madridu se loučil nečekaně brzy. Na madridské antuce dohrál ve čtvrtfinále. "Začalo to v půlce druhého setu," přiznal.

Minulou sezonu musel Nadal kvůli bolestem nohy ukončit už v srpnu a dnes se jednalo o totéž zranění. "Neudělal jsem si něco nového, je to pořád to samé," řekl vítěz rekordních 21 grandslamů. Za deset dnů začne v Paříži Roland Garros, na němž by se měl antukový král pokusit vylepšit svou rekordní bilanci o 14. titul.

Tenisový turnaj mužů a žen v Římě

(antuka, muži dotace 5,415.410 eur / ženy 2,527.250 eur):

Muži:

Dvouhra - 3. kolo:

Djokovič (1-Srb.) - Wawrinka (Švýc.) 6:2, 6:2, Zverev (2-Něm.) - De Minaur (Austr.) 6:3, 7:6 (7:5), Shapovalov (13-Kan.) - Nadal (3-Šp.) 1:6, 7:5, 6:2, Tsitsipas (4-Řec.) - Chačanov (Rus.) 4:6, 6:0, 6:3, Ruud (5-Nor.) - Brooksby (USA) 6:3, 6:4, Auger-Aliassime (8-Kan.) - Giron (USA) 6:3, 6:2, Sinner (10-It.) - Krajinovič (Srb.) 6:2, 7:6 (8:6), Garín (Chile) - Čilič (Chorv.) 6:3, 4:6, 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo:

Šwiateková (1-Pol.) - Azarenková (16-Běl.) 6:4, 6:1, Sabalenková (3-Běl.) - Pegulaová (13-USA) 6:1, 6:4, Sakkariová (4-Řec.) - Gauffová (15-USA) 6:4, 7:5, Anisimovová (USA) - Collinsová (7-USA) 6:2, 6:2, Džabúrová (9-Tun.) - Putincevová (Kaz.) 6:3, 6:2, Teichmannová (Švýc.) - Rybakinová (Kaz.) 6:7 (3:7), 6:3, 7:5, Andreescuová (Kan.) - Martičová (Chorv.) 6:4, 6:4.

Čtyřhra - 2. kolo:

Hradecká, Mirzaová (6-ČR/Indie) - Rybakinová, Samsonovová (Kaz./Rus.) bez boje, Aojamaová, Čchan Chao-čching (8-Jap./Tchaj-wan) - Ostapenková, Karolína Plíšková (Lot./ČR) 6:3, 5:7, 10:7.