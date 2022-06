Šwiateková smetla Kasatkinovou a zahraje si v Paříži finále s Gauffovou

Paříž - Polská tenistka a světová jednička Iga Šwiateková smetla na Roland Garros za šestašedesát minut Rusku Darju Kasatkinovou 6:2, 6:1 a zahraje si o svůj druhý grandslamový titul. Na antukovém turnaji v Paříži uspěla také před dvěma lety. Jednadvacetiletá rodačka z Varšavy ve finále vyzve o tři roky mladší Cori Gauffovou z USA, která porazila Italku Martinu Trevisanovou 6:3, 6:1 a čeká ji premiérový duel o trofej z turnaje velké čtyřky.

Šwiateková prodloužila sérii výher na 34 zápasů, čímž vyrovnala výkon Američanky Sereny Willamsové z roku 2013. O jedno vítězství více má v tomto století už jen Venus Williamsová.

Rodačka z Varšavy porazila Kasatkinovou počtvrté v tomto roce a poprvé na antuce. Ze šesti letošních zápasů na Roland Garros dosud ztratila jen jediný set. Zároveň je v šestém finále turnaje WTA za sebou, naposledy prohrála v únoru v Dubaji s Lotyškou Jelenou Ostapenkovou.

"Je to skvělý moment. Cítím velké emoce. Jsem vděčná, že tu jsem, jsem zdravá a mohu hrát svou hru. Mám to tu ráda," řekla v rozhovoru na kurtu Šwiateková. "Snažím se přistupovat ke každému zápasu stejně. Kdybych si uvědomila, že je to jeden z mých největších zápasů v sezoně, mohlo by mě to vystresovat," doplnila.

Šwiateková potrestala v utkání 24 nevynucených chyb své soupeřky. Sama jich udělala o jedenáct méně a zahrála 22 vítězných míčů. Kasatkinová, která před semifinálovým duelem neztratila na turnaji ani set, si připsala teprve druhou porážku z posledních jedenácti zápasů.

Třiadvacátá hráčka žebříčku Gauffová oplatila v Paříži Trevisanové dva roky starou porážku z druhého kola French Open a stala se šestou Američankou v Open éře, která na cestě do finále Roland Garros neztratila ani set. Americká teenagerka je také třetí nejmladší grandslamovou finalistkou v tomto století a první od Rusky Marie Šarapovové ve Wimbledonu v roce 2004.

"Jsem trochu v šoku. Až mi chybí slova, abych popsala, jak se teď cítím. V zápase jsem ale nebyla nervózní. Lehká nervozita sice přišla ráno, ale šla jsem se projít a vyčistit hlavu," řekla Gauffová. "Musela jsem hrát trpělivě. Potkala jsem se s ní (Trevisanovou) už před dvěma lety a prohrála. Vím, jak je těžké proti ní hrát," doplnila rodačka z Atlanty.

O deset let starší Trevisanová, která se do semifinále grandslamu dostala také poprvé v kariéře, poznala přemožitelku po deseti zápasech. Před Roland Garros vyhrála turnaj v Rabatu.

Šibaharová a Koolhof získali na Roland Garros titul v mixu

Japonská tenistka Ena Šibaharová a Wesley Koolhof z Nizozemska získali na Roland Garros titul ve smíšené čtyřhře. Ve finále porazili 7:6 a 6:2 norsko-belgickou dvojici Ulrikke Eikeriová, Joran Vliegen.

Šibaharová s Koolhofem v prvním setu promarnili vedení 4:1, ale v tie-breaku poté vymazali ztrátu 2:5. Druhá sada už byla jasnou záležitostí druhé nasazené dvojice, která si připsala první grandslamový triumf.

Dosavadním maximem Šibaharové na turnajích velké čtyřky byla semifinále ve čtyřhře z letošního Australian Open a loňského Wimbledonu. Koolhof v mužském deblu neuspěl ve finále US Open v roce 2020.

Tři české tenistky jsou na Roland Garros v semifinále juniorky

Český tenis má na Roland Garros jisté zastoupení ve finále dvouhry juniorek. Na loňský triumf Lindy Noskové může navázat jedna z trojice Nikola Bartůňková, Sára Bejlek a Lucie Havlíčková, které uspěly v dnešních čtvrtfinálových zápasech.

Sedmnáctiletá Havlíčková a o rok mladší Bejlek nastoupí k souboji o postup do finále proti sobě. Soupeřkou šestnáctileté Bartůňkové bude lepší z dvojice Liv Hovdeová z USA - Solana Sierraová z Argentiny.

Tenisový turnaj French Open v Paříži

(antuka, dotace 43,6 milionu eur):

Ženy:

Dvouhra - semifinále:

Šwiateková (1-Pol.) - Kasatkinová (20-Rus.) 6:2, 6:1, Gauffová (18-USA) - Trevisanová (It.) 6:3, 6:1.

Muži:

Čtyřhra - semifinále:

Arévalo, Rojer (12-Salv./Niz.) - Boppana, Middelkoop (16-Ind./Niz.) 4:6, 6:3, 7:6 (10:8), Dodig, Krajicek (Chorv./USA) - Granollers, Zeballos (4-Šp./Arg.) 4:6, 7:6 (7:1), 7:5.

Smíšená čtyřhra - finále:

Šibaharová, Koolhof (2-Jap./Niz.) - Eikeriová, Vliegen (Nor./Belg.) 7:6 (7:5), 6:2.

Juniorky:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Havlíčková (9-ČR) - Xuová (Kan.) 7:6 (7:5), 4:6, 6:1, Bejlek (10-ČR) - Andrejevová (14-Rus.) 6:4, 6:1, Bartůňková (13-ČR) - Daubnerová (12-SR) 6:3, 6:0.