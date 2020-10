Šwiateková senzačně vyhrála Roland Garros bez ztráty setu

Paříž - Devatenáctiletá Iga Šwiateková ovládla tenisové Roland Garros a stala se první polskou grandslamovou šampionkou. Ve finále dnes na pařížské antuce porazila čtvrtou nasazenou Američanku Sofii Keninovou suverénně 6:4 a 6:1.

Šwiateková neztratila na překvapivé cestě za pohárem Suzanne Lenglenové ani set, což naposledy dokázala Belgičanka Justine Heninová v roce 2007. Turnaj zahájila v prvním kole výhrou nad loňskou finalistkou Markétou Vondroušovou.

"Jsem šťastná a dojatá," uvedla Šwiateková po utkání v rozhovoru na kurtu, u kterého sledovali výhru i její rodiče. "Předloni jsem vyhrála juniorský grandslamový titul (Wimbledon) a teď stojím tady. Za tak krátkou dobu. To je bláznivé!"

Finále měla Šwiateková pod kontrolou. Nad Keninovou, semifinálovou přemožitelkou Petry Kvitové, vedla v prvním setu 3:0. O náskok sice přišla, ale ve zbytku utkání už ztratila jen dvě hry. Ve druhém setu získala od stavu 0:1 šest her v řadě.

Zápas trval hodinu a 24 minut. Šwiatekové se neroztřásla ruka ani v závěru. Hned první mečbol proměnila jistě vítězným forhendem. "Snažila jsem se hrát agresivně jako předešlé zápasy a byla soustředěná. Bylo to náročné a nevím, co rozhodlo. Vyhrála jsem poslední míč a to je nejdůležitější," řekla.

Rodačka z Varšavy je teprve sedmou nenasazenou grandslamovou šampionkou v tzv. open éře datované od roku 1968. Dosud naposledy uspěla Američanka Sloane Stephensová na US Open před třemi lety.

V žebříčku se polská hráčka posune z 53. místa poprvé do světové dvacítky a bude sedmnáctá. Za triumf získala šek na 1,6 milionu eur (zhruba 43 milionů korun).

smr ura

Tenisový turnaj French Open v Paříži

(antuka, dotace 38 milionů eur)

Ženy:

Dvouhra - finále:

Šwiateková (Pol.) - Keninová (4-USA) 6:4, 6:1.

Junioři:

Dvouhra - finále:

Stricker (7-Švýc.) - Riedi (8-Švýc.) 6:2, 6:4.

Čtyřhra - finále:

Cobolli, Stricker (3-It./Švýc.) - Oliveira, Rodrigues (8-Braz.) 6:2, 6:4.

Juniorky:

Dvouhra - finále:

Jacquemotová (3-Fr.) - Čarajevová (Rus.) 4:6, 6:4, 6:2.

Čtyřhra - finále:

Alvisiová, Pigatová (It.) - Bondarenková, Šnajderová (5-Rus.) 7:6 (7:3), 6:4.