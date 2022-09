Šwiateková s Džábirovou se v sobotu utkají o první titul na US Open

New York - V sobotu se o titul na tenisovém US Open utkají dvojnásobná vítězka Roland Garros Iga Šwiateková a letošní finalistka Wimbledonu Uns Džábirová. Zatímco světová jednička Šwiateková může být první polskou šampionkou na betonových dvorcích v New Yorku, Tunisanka Džábirová dostane druhou šanci stát se premiérovou grandslamovou vítězkou ze severní Afriky a arabských zemí. Finále začne na stadionu Arthura Ashe ve 22:00 SELČ.

Jednadvacetiletá Šwiateková zažívá nejvydařenější US Open v kariéře, dosud nejdále se dostala vloni do osmifinále. Ve finále grandslamu je potřetí, do rozhodujícího boje o titul ale postoupila jen na antukovém French Open.

Rodačce z Varšavy se vyplácí před důležitými zápasy spolupráce s psychologem. Šwiateková otočila semifinále proti Bělorusce Aryně Sabalenkové, přemožitelku Karolíny Plíškové porazila 3:6, 6:1, 6:4. V osmifinále zvrátila i duel s Němkou Jule Niemeierovou, již udolala 2:6, 6:4, 6:0.

"Je to rozdíl. Když se mi dříve nedařilo, panikařila jsem. Teď je pro mě snazší si vše logicky analyzovat a přemýšlet nad tím, co mohu změnit," řekla polská tenistka.

Turnajová jednička je první ženou, která v jedné sezoně postoupila do finále Roland Garros a US Open od roku 2013. Naposledy se podobný počin povedl Američance Sereně Williamsové. "Proti Uns to bude fyzicky náročný zápas. Má dobré údery a solidní hru od základní čáry. Musím být opatrná," uvedla Šwiateková

O sedm let starší Džábirová zaútočí na titul dva měsíce poté, co prohrála finále Wimbledonu s kazašskou tenistkou Jelenou Rybakinovou. V minulých dnech se v New Yorku potkala s vítězem US Open z roku 2003 Američanem Andym Roddickem. "Vypadá dobře. Mému manželovi to ale neříkejte," řekla s úsměvem Džábirová.

"Ministryně štěstí", jak přezdívají Džábirové fanoušci v Tunisku, smetla v semifinále US Open vítězku z generálky v Cincinnati Francouzku Caroline Garciaovou 6:1, 6:3. Ukončila její sérii 13 výher. "Z každého finále, do kterého se dostanu, si něco vezmu. Zvláště po Wimbledonu jsem se toho hodně naučila. Dám do toho vše a chci tu vyhrát titul," uvedla Džábirová, která do letoška neprošla na US Open přes 3. kolo.

Vítězka dvouhry získá 2,6 milionu dolarů (asi 64,2 milionu korun), poražená finalistka si přijde na polovinu. Prémie pro nejlepší ale mají stále daleko k odměnám před pandemií koronaviru. V roce 2019 si šampionka odnesla šek na 3,9 milionu dolarů.