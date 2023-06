Šwiateková postoupila na Roland Garros do osmifinále

Paříž - Světová jednička Iga Šwiateková prošla hladce do osmifinále tenisového Roland Garros. Polská obhájkyně titulu vyprovodila ve 3. kole Číňanku Wang Sin-jü za 50 minut se dvěma "kanáry". Dál jde i čtvrtý hráč světového žebříčku Casper Ruud. Norský tenista, jenž vloni na pařížské antuce nestačil až ve finále na Španěla Rafaela Nadala, porazil Čang Č'-čena z Číny 4:6, 6:4, 6:1, 6:4.

Dvaadvacetiletá Šwiateková, která usiluje o třetí pařížský titul za čtyři roky, předvedla na centrálním dvorci Philippea Chatriera bezchybný výkon. Číňance nenabídla v prvním vzájemném duelu ani jeden brejkbol a i ve třetím letošním zápase na turnaji nadělila soupeřce alespoň jednoho "kanára". Na Roland Garros vylepšila svou kariérní bilanci na 24 výher a dvě porážky.

Čtyřiadvacetiletý Ruud, jenž si v minulé sezoně zahrál o titul i na US Open, ztratil s čínským soupeřem úvodní set. "Je to poprvé, kdy obhajuji takový velký výsledek po loňském finále. Takže to mám trochu v hlavě a tlak je taky o něco větší," uvedl v rozhovoru na kurtu.

Postupně ale dostal zápas pod kontrolu a po dvou a půl hodinovém boji si připsal už 14. letošní vítězství na antuce. "Za začátku to bylo trochu frustrující. Nedařilo se mi trefovat údery, jak bych chtěl. Nedařilo se mi v jeho hře najít skulinu. Za stavu 5:4 ve druhém setu ale zahrál pár slabších úderů a já se dostal znovu k brejku. Nabral jsem sebevědomí a pak už jsem hrál lépe," ocenil Ruud soupeře, který se do třetího kola Roland Garros dostal jako první tenista z Číny v open éře.

Jeho dalším soupeřem bude Nicolás Jarry z Chile, který ve čtyřech setech vyřadil Američana Marcose Girona. Hladký postup slavil Dán Holger Rune, který porazil Genara Alberta Olivieriho za necelé dvě hodiny 6:4, 6:1, 6:3. Argentinský kvalifikant, jemuž patří až 231. místo ve světovém žebříčku, byl nejníže postaveným hráčem ve třetím kole.

Více než dvě hodiny bojovala o postup Cori Gauffová. V duelu dvou náctiletých hráček zdolala šestá nasazená Američanka o tři roky mladší ruskou tenistku Mirru Andrejevovou po těžkém úvodu 6:7, 6:1, 6:1.

Tenisový turnaj French Open v Paříži (antuka, dotace 49,6 milionu eur): Muži: Dvouhra - 3. kolo: Ruud (4-Nor.) - Čang Č'-čen (Čína) 4:6, 6:4, 6:1, 6:4, Rune (6-Dán.) - Olivieri (Arg.) 6:4, 6:1, 6:3, Etcheverry (Arg.) - Čorič (15-Chorv.) 6:3, 7:6 (7:5), 6:2, Nišioka (27-Jap.) - Seyboth Wild (Braz.) 3:6, 7:6 (10:8), 2:6, 6:4, 6:0, Jarry (Chile) - Giron (USA) 6:2, 6:3, 6:7 (7:9), 6:3. Ženy: Dvouhra - 3. kolo: Šwiateková (1-Pol.) - Wang Sin-jü (Čína) 6:0, 6:0, Gauffová (6-USA) - M. Andrejevová (Rus.) 6:7 (5:7), 6:1, 6:1, Sorribesová (Šp.) - Rybakinová (4-Kaz.) bez boje.