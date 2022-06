Šwiateková je v semifinále Roland Garros, postoupili také Čilič s Ruudem

Paříž - Světová jednička Iga Šwiateková ve čtvrtfinále Roland Garros porazila 6:3 a 6:2 Jessicu Pegualovou z USA. Polská tenistka vyhrála 33. zápas za sebou a v semifinále pařížského grandslamu vyzve Darju Kasatkinovou z Ruska, která porazila krajanku Veroniku Kuděrmětovovou 6:4, 7:6.

V mužské dvouhře slaví postup mezi čtyři nejlepší hráče Marin Čilič, který vyřadil po Daniilu Medveděvovi dalšího ruského tenistu Andreje Rubljova. Vítěz US Open z roku 2014 zdolal sedmého hráče světa po více jak čtyřhodinové bitvě 5:7, 6:3, 6:4, 3:6, 7:6. V boji o své čtvrté grandslamové finále v kariéře se třiatřicetiletý Chorvat utká s Casperem Ruudem z Norska. Ten porazil ve skandinávském souboji Dána Holgera Runeho 6:1, 4:6, 7:6, 6:3 a zahraje si semifinále grandslamu poprvé v životě.

Šwiateková den po jednadvacátých narozeninách bez větších problémů potvrdila roli favoritky. Pegualovou porazila za hodinu a půl a osamostatnila se na třetí příčce pořadí hráček s nejdelší vítěznou sérií od roku 2000.

"Za poslední rok jsem se toho hodně naučila. Cítila jsem, že jen nebe je pro mě limitem, takže jsem teď více svobodnější. V mé mysli se toho hodně změnilo. Uvědomila jsem si, že mohu být světovou jedničku a dokážu se s tím vypořádat. To je docela pěkné zjištění," řekla na tiskové konferenci Šwiateková.

Vítězka French Open z roku 2020 na čtvrté místo v počtu výher za sebou odsunula Justine Heninovou z Belgie. Před Šwiatekovou už jsou pouze Američanky Venus Williamsová (35 vítězství) a Serena Williamsová (34).

Kasatkinová vyřadila krajanku Kuděrmětovovou a poprvé v kariéře prošla do grandslamového semifinále. Dvacátá nasazená může na Roland Garros triumfovat jako první Ruska po Marii Šarapovové v roce 2014. Proti Šwiatekové nastoupí už ve čtvrtek.

"Bude to další hora ke zdolání, další milník. A možná je lepší, že hrajeme takhle brzo a nebudu mít moc času o zápase přemýšlet," uvedla Kasatkinová.

První dvojici pro čtvrteční semifinále už v úterý vytvořily Italka Martina Trevisanová a Coco Gauffová z USA. Obě si o grandslamové finále zahrají poprvé v životě.

Mezi muži se k jistým semifinalistům Rafaelu Nadalovi a Alexanderu Zverevovi přidal Čilič. Třiadvacátý hráč světa proti Rubljovovi zaznamenal 33 es a 88 vítězných míčů, ale i 71 nevynucených chyb.

Vyrovnaný střet rozhodl až tie-brejk v páté sadě, kde Čilič dominoval poměrem 10:2. Stal se tak čtvrtým Chorvatem v historii, který se v tzv. Open éře probojoval na Roland Garros do semifinále.

Posledním semifinalistou se stal jako první Nor v historii třiadvacetiletý Ruud. Osmý hráč světa porazil o čtyři roky mladšího Runeho i ve čtvrtém vzájemném zápase, poprvé však proti němu ztratil set. "Je to velký den pro norský tenis. Volný den využiju na to, abych se připravil. O těchto zápasech totiž přesně sníte," řekl v pozápasovém rozhovoru na kurtu Ruud.

Nadalovi s Djokovičem se nelíbí pozdní starty zápasů na Roland Garros

Tenisovým velikánům Rafaelu Nadalovi a Novaku Djokovičovi se nelíbí pozdní starty zápasů na Roland Garros. Ředitelka pařížského grandslamu Amélie Mauresmová však prohlásila, že večerní utkání v programu zůstanou.

"Začínají hodně pozdě, to je bez debat. Ale chápu, že televize platí hodně peněz. Nicméně bychom měli najít nějaký lepší kompromis," řekl pětatřicetiletý Nadal poté, co v úterý po více než čtyřhodinové bitvě vyřadil ve čtvrtfinále Djokoviče.

Vítěz rekordních 21 grandslamů vyhrál nad světovou jedničkou 6:2, 4:6, 6:2 a 7:6 a zápas, který odstartoval před devátou hodinou večer, skončil v půl druhé v noci. Nadal si však nechtěl příliš stěžovat, protože před semifinále bude mít dva dny volno.

Pozdní start utkání se nelíbí ani pětatřicetiletému Djokovičovi. "Je to pozdě. Ale televize platí, a tak rozhodují, kdo bude hrát večer. Tak to prostě chodí," přidal první hráč světového žebříčku.

Ředitelka turnaje Mauresmová však kritiku odmítla. "Večerní zápasy zůstanou," prohlásila. Současně ale připustila, že začátky zápasů bude vedení Roland Garros před novým ročníkem řešit.

Řada diváků totiž měla problém dostat se v pozdních nočních hodinách domů. "Je to velký problém a bude naše priorita ho vyřešit," uvedla bývalá světová jednička Mauresmová.

Tenisový turnaj French Open v Paříži

(antuka, dotace 43,6 milionu eur):

Muži:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Čilič (20-Chorv.) - Rubljov (7-Rus.) 5:7, 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (10:2), Ruud (8-Nor.) - Rune (Dán.) 6:1, 4:6, 7:6 (7:2), 6:3.

Smíšená čtyřhra - semifinále:

Koolhof, Šibaharová (2-Niz./Jap.) - Peers, Dabrowská (3-Austr./Kan.) 6:3, 6:4.

Ženy:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Kasatkinová (20-Rus.) - Kuděrmětovová (29-Rus.) 6:4, 7:6 (7:5), Šwiateková (1-Pol.) - Pegulaová (11-USA) 6:3, 6:2.

Smíšená čtyřhra - semifinále:

Eikeriová, Vliegen (Nor./Belg.) - Melicharová-Martinezová, Krawietz (USA/Něm.) 1:6, 7:6 (7:4), 10:7.

Junioři:

Dvouhra - 3. kolo:

Mérida (Šp.) - Menšík (3-ČR) 7:6 (7:5), 7:6 (8:6), Privara (SR) - Bartoň (ČR) 2:6, 6:4, 7:6 (10:1).

Čtyřhra - 2. kolo:

Bartoň, Kim (ČR/USA) - Vallejo, Vergara (8-Par.) 6:4, 6:3.

Dietrich, Tokac (Švýc./Tur.) - Menšík, Pieczkowski (5-ČR/Pol.) 2:6, 7:5, 10:8.

Juniorky:

Dvouhra - 3. kolo:

Bartůňková (13-ČR) - Marčinková (1-Chorv.) 7:6 (7:5), 7:5, Bejlek (10-ČR) - Naefová (7-Švýc.) 6:3, 6:2, M. Andrejevová (14-Rus.) - Šálková (ČR) 6:0, 6:1, Havlíčková (9-ČR) - Steurová (Něm.) 3:6, 6:0, 7:6 (10:5).

Čtyřhra - 2. kolo:

Bartůňková, Naefová (2-ČR/Švýc.) - Kinošitaová, Saitoová (Jap.) 6:2, 6:1,Shnaiderová, Vandewinkelová (5-Belg.) - Klimovičová, Šálková (ČR) 6:4, 6:3.