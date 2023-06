Šwiateková je v Paříži ve čtvrtfinále a vyzve Gauffovou, Ruud jde opět na Runeho

Paříž - Světová jednička a obhájkyně titulu Iga Šwiateková postoupila na Roland Garros do čtvrtfinále. Ukrajinka Lesja Curenková za stavu 5:1 pro polskou tenistku zápas ze zdravotních důvodů vzdala. Šwiateková vyzve v repríze loňského finále devatenáctiletou Američanku Cori Gauffovou, jež si poradila se Slovenkou Annou Karolínou Schmiedlovou 7:5 a 6:2.

Mezi nejlepší osmičkou v Paříži je poprvé i světová sedmička Uns Džábirová z Tuniska a po téměř čtyřhodinové bitvě také Beatriz Haddadová Maiaová, a to jako první Brazilka na grandslamu po 55 letech. Džábirová ve čtvrtém kole přehrála 6:3, 6:1 Američanku Bernardu Peraovou. Haddadová Maiaová udolala Španělku Saru Sorribesovou 6:7, 6:3 a 7:5.

Stejně jako Gauffová nezaváhal poražený loňský finalista mužské dvouhry Casper Ruud. Čtvrtý nasazený norský tenista porazil Nicoláse Jarryho z Chile 7:6, 7:5, 7:5. Další takřka čtyřhodinový souboj svedli Dán Holger Rune s Argentincem Franciscem Cerúndolem. Světová šestka Rune zvítězil díky úspěšnému super-tiebreaku 7:6, 3:6, 6:4, 1:6, 7:6.

Čerstvě dvaadvacetiletá Šwiateková přemožitelku Barbory Krejčíkové z prvního kola Curenkovou v prvním setu třikrát brejkla a byla blízko, aby letos v Paříži získala i devátý set po sobě. Ukrajinka však v závěru sady vzdala kvůli nevolnostem. Šwiateková se pokusí porazit Gauffovou i v sedmém vzájemném zápase, dosud s ní navíc neztratila ani set.

"Od loňska jsem si s ní chtěla zahrát právě na tomhle turnaji. Věřila jsem, že k tomu dojde, protože jsem si myslela, že se mi bude dařit a jí taky. Pokud chcete být nejlepší, musíte porážet ty nejlepší," řekla Gauffová.

Osmadvacetiletá Tunisanka Džábirová nedala Peraové šanci a zvítězila za 64 minut. Roland Garros byl dosud jediným grandslamem, kde neprošla alespoň do čtvrtfinále, jejím maximem bylo čtvrté kolo. Jako první africká hráčka tak dokázala projít mezi poslední osmičku na všech grandslamech.

"Paříž, to je prostě romantika. Ve dne i v noci. A vyhrát tady titul by bylo opravdu nezapomenutelný zážitek. Ale teď je lepší to brát zápas po zápase," uvedla finalistka loňského Wimbledonu a US Open Džábirová.

Další soupeřkou bývalé světové dvojky bude Haddadová Maiaová. Čtrnáctá nasazená Brazilka udolala Sorribesovou po třech hodinách a 51 minutách. Poslední brazilskou tenistkou v grandslamovém čtvrtfinále byla v roce 1968 Maria Buenová.

Čtyřiadvacetiletý Ruud, jenž si vloni vedle Roland Garros zahrál finále na US Open, odvrátil v duelu s Jarrym 14 ze 17 brejkbolů a vyrovnaný duel pro sebe rozhodl díky lépe zvládnutým koncovkám setů. Agresivně hrajícímu soupeři nestačilo ani 56 vítězných míčů, norský favorit za necelé tři a půl hodiny proměnil druhý mečbol.

Ruud narazí po roce ve čtvrtfinále znovu na Runeho. Dvacetiletý Dán udolal po třech hodinách a 59 minutách světovou třiadvacítku Cerúndola v super-tiebreaku pátého setu 10:7. Ruudovi bude chtít oplatit loňské vyřazení, tehdy prohrál 1:3 na sety. Poslední dvojici tvoří Němec Alexander Zverev a jako jediný nenasazený čtvrtfinalista Tomás Martín Etcheverry z Argentiny.

Tenisový turnaj French Open v Paříži (antuka, dotace 49,6 milionu eur) Muži: Dvouhra - 4. kolo: Ruud (4-Nor.) - Jarry (Chile) 7:6 (7:3), 7:5, 7:5, Rune (6-Dán.) - F. Cerúndolo (23-Arg.) 7:6 (7:3), 3:6, 6:4, 1:6, 7:6 (10:7). Ženy: Dvouhra - 4. kolo: Džábirová (7-Tun.) - Peraová (USA) 6:3, 6:1, Haddadová Maiaová (17-Braz.) - Sorribesová (Šp.) 6:7 (3:7), 6:3, 7:5, Gauffová (6-USA) - Schmiedlová (SR) 7:5, 6:2, Šwiateková (1-Pol.) - Curenková (Ukr.) 5:1 skreč., Zverev (22-Něm.) - Dimitrov (28-Bulh.) 6:1, 6:4, 6:3, Etcheverry (Arg.) - Nišioka (27-Jap.) 7:6 (10:8), 6:0, 6:1 Junioři: Dvouhra - 1. kolo: Hrazdil (ČR) - Pires (Fr,) 6:2, 6:7 (4:7), 6:3, Mrva (ČR) - Gea (16-Fr.) 2:6, 6:4, 7:5. Čtyřhra - 1. kolo: Hrazdil, Camus (ČR/Austr.) - Karahan, Panarin (Tur./Rus.) 6:3, 6:1 Juniorky: Dvouhra - 2. kolo: Perezová (6-Peru) - Kovačková (ČR) 6:3, 6:1. Čtyřhra - 1. kolo: Kovačková, Samsonová (ČR) - Munková, Slamaová (Dán./USA) 6:2, 6:1, Ercanová, L. Udvardyová (Tur./Maď.) - Šmejkalová, Valentová (ČR) 6:3, 6:4.