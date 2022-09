Šwiateková je po výhře nad Pegulaovou v semifinále US Open, dál jde i Tiafoe

Americký tenista Frances Tiafoe ve čtvrtfinále US Open v New Yorku, 7. září 2022.

New York - Světová tenisová jednička Polka Iga Šwiateková zdolala na US Open domácí Američanku Jessicu Pegulaovou 6:3, 7:6 a probojovala se poprvé na betonových dvorcích v New Yorku do semifinále. Vyzve v něm přemožitelku Karolíny Plíškové, Bělorusku Arynu Sabalenkovou.

Mezi muži si zajistil postup do grandslamového semifinále Američan Frances Tiafoe. Čtyřiadvacetiletý domácí hráč navázal na předchozí vítězství nad nasazenou dvojkou Rafaelem Nadalem a vyřadil Rusa Andreje Rubljova 7:6, 7:6, 6:4. V další fázi narazí na Itala Jannika Sinnera, nebo Španěla Carlose Alcaraze.

Dvojnásobná vítězka Roland Garros Šwiateková porazila Pegulaovou potřetí v sezoně a znovu neztratila ani set. Jednadvacetiletá Polka přišla v úvodní sadě jako první o servis, od stavu 2:3 ale získala čtyři gamy za sebou a vývoj otočila.

Ve druhém setu rodačka z Varšavy nepotvrdila pětkrát brejk a utkání dvakrát nedodávala. V tie-breaku už ale nezaváhala a po necelých dvou hodinách hry slavila postup. Osmadvacetiletá Pegulaová neuspěla ve čtvrfinále grandslamu ani na čtvrtý pokus.

Turnajová dvaadvacítka Tiafoe oplatil Rubljovovi březnovou porážku z turnaje v Indian Wells a stal se prvním Američanem od roku 2006, který se dostal na US Open do semifinále. Naposledy se to povedlo Andymu Roddickovi.

K premiérovému postupu mezi čtyři nejlepší hráče grandslamového turnaje vykročil díky dvěma zvládnutým tie-brekům v úvodních setech. Oba hráči si dlouho drželi servis i ve třetí sadě. Teprve v sedmém gamu získal Tiafoe první brejk v zápase a díky stoprocentnímu servisu dovedl duel k postupu. V utkání mu pomohlo 18 es a 46 vítězných míčů.

Rubljov nepostoupil mezi čtyři nejlepší hráče na grandslamu ani na šestý pokus. Popáté neuhrál ve čtvrtfinále ani set.

Tenisový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 60 milionů dolarů): Muži: Dvouhra - čtvrtfinále: Tiafoe (22-USA) - Rubljov (9-Rus.) 7:6 (7:3), 7:6 (7:0), 6:4. Junioři: Dvouhra - 2. kolo: Bartoň (ČR) - Butvilas (8-Lit.) 7:6 (7:9), 4:6, 6:3. Ženy: Dvouhra - čtvrtfinále: Šwiateková (1-Pol.) - Pegulaová (8-USA) 6:3, 7:6 (7:4). Juniorky: Dvouhra - 2. kolo: Havlíčková (2-ČR) - Ilievová (Fr.) 3:6, 6:1, 6:3.