Šwiateková a Sabalenková se ve Stuttgartu utkají stejně jako vloni o titul

Stuttgart (Německo) - Obhájkyně titulu Iga Šwiateková a Aryna Sabalenková se stejně jako vloni utkají ve Stuttgartu o první letošní titul na antuce. Polské světové jedničce skrečovala semifinálový duel Tunisanka Uns Džábirová už po třech gamech kvůli zranění lýtkového svalu, světová dvojka přehrála Anastasii Potapovovou z Ruska za 58 minut 6:1, 6:2 a postoupila ve Stuttgartu do finále potřetí za sebou.

Džábirová si zranila levé lýtko hned ve třetí výměně úvodního gamu při snaze dosáhnout na podání soupeřky. Nohu si nechala zatejpovat a zkusila pokračovat, zranění ji ale výrazně omezovalo v pohybu a po třech ztracených hrách zápas v slzách vzdala.

"Byl to třetí fiftýn, ani nevím, co se stalo," řekla v rozhovoru na kurtu plačící Džábirová, která už letos zmeškala kvůli zranění kolena několik týdnů po Australian Open a po návratu na kurty se dlouho nemohla dostat do tempa. "Byla jsem tak nadšená, že se dneska utkám s Igou, jsou to vždycky skvělé zápasy. Moc mě to mrzí, opravdu jsem se snažila běhat, ale Iga vám to nikdy neulehčí," omlouvala se náznakem úsměvu divákům a Šwiatekové popřála hodně štěstí do finále.

V loňském duelu o titul Šwiateková zvítězila 6:2, 6:2 a letos se může stát první tenistkou, která na Porsche Open obhájí trofej od roku 2016, kdy to dokázala domácí Angelique Kerberová.

Sabalenková naopak ve Stuttgartu ani jeden finálový start nezvládla a v obou případech jí poslední krok k zisku titulu překazila světová jednička. V roce 2021 prohrála s Australankou Ashleigh Bartyovou.

Tenisový turnaj žen ve Stuttgartu (antuka, dotace 780.637 eur): Dvouhra - semifinále: Šwiateková (1-Pol.) - Džábirová (3-Tun.) 3:0 skreč, Sabalenková (2-Běl.) - Potapovová (Rus.) 6:1, 6:2.