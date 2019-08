Svým způsobem jsou to asi hlavní zápasy podzimu, řekl Trpišovský

Kluž (Rumunsko) - Trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský považuje nadcházející zápasy závěrečného 4. předkola Ligy mistrů s Kluží za svým způsobem nejdůležitější z celého podzimu. Podle kouče českého šampiona se utkají dva naprosto rozdílné světy, a proto vzájemný souboj nemá favorita.

"Svým způsobem to bereme jako dva nejdůležitější zápasy podzimu, i když ve Slavii je každý zápas důležitý, o tom se přesvědčujeme dnes a denně. Na druhou stranu hrát 4. předkolo Ligy mistrů je výjimečná příležitost a záležitost. Víme, co by nám to přineslo, kdybychom byli úspěšní. Vždy je nejdůležitější ten zápas, který zrovna hrajete, ale zápasy o Ligu mistrů jsou určitě výjimečné," řekl Trpišovský na tiskové konferenci v Kluži, kde jeho tým v úterý čeká úvodní duel. Odveta se hraje příští středu v Edenu.

Slavia by v případě postupu do skupiny získala prémii v přepočtu 393 milionů korun. "Všichni víme, co pro sportovce Liga mistrů znamená. Jestli je tam víc nebo míň peněz, nemá vůbec žádný vliv na to, jaký je to tlak, nebo jestli to chceme víc, nebo míň. Myslíme jen na sportovní část. Jsme dva zápasy od velkého snu. I kdyby tam třeba žádný balík peněz nebyl, bude to stejné. Ale finanční ředitel by vám to asi řekl jinak," usmál se kouč.

Dvojzápas s Kluží, která v 3. předkole překvapivě vyřadila Celtic Glasgow, podle něj nemá favorita. "Myslím, že je to 50 na 50. Ty týmy jsou absolutně odlišné. Na straně Kluže stojí obrovská zkušenost, pragmatičnost a fantastičtí hráči, někteří mají 30 nebo 40 zápasů v pohárech a opakovaně hrají v Lize mistrů. Na naší straně je obrovské nadšení a touha si zkusit skupinu. Je to střetnutí dvou odlišných fotbalových světů. Každý z týmů má velké přednosti," řekl Trpišovský.

Soupeřovu hru probíral s nejdražší letní posilou Nicolaem Stanciuem, který se poblíž Kluže narodil, i s dalším rumunským hráčem Pražanů Alexandruem Balutou. "Nico nám hned po losu říkal, že postoupí Kluž, a měl pravdu. Nějaké drobné nuance jsme s ním konzultovali, ale informací máme spoustu. Nico s Alexem jsou spíš takoví šiřitelé mezi hráči, v momentě, kdy nejsme s mužstvem, tak o Kluži hodně vypráví," uvedl Trpišovský.

"Pro Nica je samozřejmě dvojzápas specifický, nedaleko odtud se narodil, většinu hráčů tu zná. Dělali jsme ho kvůli bodům, osobně od něj gól nebo asistenci očekávám v každém zápase. Věřím, že využije svoje zkušenosti a že bude jedním z rozhodujících článků toho, že se nám postup podaří," dodal Trpišovský.

Kluž podle něj vyniká především v ofenzivě. "Tým Kluže je studnice zkušeností, bylo to vidět ve všech třech předkolech. V klíčových momentech dokážou být produktivní. Je to nebezpečný tým, jinak by ty tři soupeře nevyřadil. Takový klíčový hráč do ofenzivy je Deac. Kdybych měl někoho vyjmenovat, tak obě křídla a Rondón vepředu. To jsou nejnebezpečnější hráči. Celkově mě překvapila intenzita jejich hry, se Celticem byli schopni běžecky zvládnout oba zápasy," dodal Trpišovský.