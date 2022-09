Švýcarům stačí proti Česku remíza, podle trenéra ale budou hrát na vítězství

St. Gallen (Švýcarsko) - Přestože fotbalistům Švýcarska stačí v úterním závěrečném utkání skupiny A2 Ligy národů proti českému týmu k udržení v elitní divizi remíza, podle trenéra Murata Yakina budou hrát na vítězství. Osmačtyřicetiletý kouč věří, že si jeho svěřenci přenesou do zápasu sebevědomí po sobotní nečekané výhře ve Španělsku. Švýcaři se chtějí poučit z úvodního duelu ve skupině, v němž v červnu v Praze podlehli 1:2.

Výběr helvétského kříže po vítězství ve Španělsku poskočil na třetí místo skupiny a má dva body k dobru na český tým. Nejhorší celek tabulky opustí elitní divizi A. "Nastoupíme s velkým sebevědomím. První tři zápasy ve skupině nebyly dobré, nehráli jsme dobře. Chyběli nám i někteří hráči. Poučili jsme se a teď už je to ke konci skupiny lepší. Švýcarsko hraje před mistrovstvím světa naposledy doma, i proto bychom chtěli vyhrát. Doufám, že bude vyprodáno a že zvítězíme," řekl na tiskové konferenci Yakin.

"Zatímco ve Španělsku jsme nebyli favoritem, teď jím jsme. Ukázali jsme, že dovedeme porazit i vynikající týmy, jako je Španělsko. Ale i kdybychom s Českem prohráli, nebyla by to žádná velká ostuda. Třeba i Anglie, která je vynikající, sestoupila. Musíme zítra hrát na plný plyn, podat stejný výkon jako ve Španělsku. Chceme si udržet skupinu, je to pro nás prestiž i otázka financí," doplnil rodák z Basileje, jehož svěřence čeká před listopadovým vstupem do mistrovství světa už jen příprava s Ghanou na neutrální půdě.

V úvodním vzájemném duelu ve skupině zvítězil český tým a Švýcarsko porazil počtvrté za sebou. "Češi mají velice dobré hráče, ukázali to v prvním zápase. Jsou hodně motivovaní, kádr dobře doplňují mladí hráči. Předvádějí zajímavý fotbal, hrají přímočaře, jsou kompaktní v obraně. Pozor si musíme dát také na vysoké hráče, kteří jsou nebezpeční při standardkách," uvedl Yakin.

"Musíme se více soustředit na to, abychom šance, do kterých se dostaneme, proměnili. To se nám v Praze nepodařilo. Máme v útoku kvalitu, kluci jsou hladoví po gólech. Když bude naše hra dostatečně intenzivní, když budeme dost běhat, můžeme vyhrát. Budeme se snažit dominovat a držet balon," uvedl Yakin.

Jubilejní 100. zápas za reprezentační "áčko" odehraje obránce Ricardo Rodriguez. Na metu dosáhne jako sedmý Švýcar v historii. "Jsem šťastný, že už jsem tak dlouho v týmu. Mezitím se vyměnilo několik trenérů, vystřídal jsem dvě pozice. Vrcholem byly účasti na mistrovství světa a Evropy," uvedl Rodriguez.

Na trávníku v Kybunparku se může potkat se spoluhráčem z FC Turín českým obráncem Davidem Zimou. "V kontaktu teď nejsme. I David je takový klidný týpek, který moc nemluví. Je to každopádně výborný fotbalista, který maká, umí rychle běhat," dodal Rodriguez.

pha ura