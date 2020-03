Švýcarsko podalo trestní oznámení v případu špionáže USA a SRN

Bern - Švýcarsko podalo trestní oznámení proti neznámým pachatelům kvůli případu zneužití šifrovacích strojů společnosti Crypto, do které byly zapleteny americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) s německou Spolkovou zpravodajskou službou (BND). Podle agentury Reuters to oznámila švýcarská prokuratura. Německá televize ZDF, americký deník The Washington Post a švýcarská televize SRF společně zjistily, že CIA ve spolupráci s BND ovládly společnost Crypto a díky tomu po dlouhá desetiletí odposlouchávaly tajnou komunikaci nejen rivalských zemí, ale také spřátelených států.

Trestní oznámení, které podal odbor ekonomických záležitostí při švýcarském ministerstvu hospodářství, je vedeno proti neznámým pachatelům a jeho podstatou je možné porušení vývozních opatření souvisejících s exportem šifrovacích strojů.

Novináři tento měsíc zveřejnili rozsáhlá zjištění, že Američané s Němci tajně upravovali šifrovací stroje švýcarské společnosti, což jim otevřelo cestu k rozsáhlým odposlechům cizích vlád. Společnost Crypto rozvědky ovládly koncem 60. let minulého století, když se zakladatel firmy Boris Hagelin rozhodl odejít na odpočinek. Operaci CIA nazvala "Minerva" po římské bohyni moudrosti, BND ji označovala jako "Rubikon", což je řeka v Itálii. Po Césarově tažení na Řím, při kterém se rozhodl tuto řeku překonat, označuje sousloví "překročit Rubikon" významné rozhodnutí, které už není možné vzít zpět.

V důsledku utajeného vlastnictví společnosti Crypto měli Američané s Němci možnost upravovat výrobky firmy, a tak odposlouchávat komunikaci více než 130 vlád a tajných služeb. Zásadní nevýhodou špionážního programu CIA a BND byla skutečnost, že hlavní američtí soupeři, tedy Sovětský svaz a Čína, přístroje společnosti Crypto nikdy nepoužívali.

BND se z operace stáhla na počátku 90. let minulého století, když vyhodnotila riziko prozrazení jako příliš veliké. CIA následně podle The Washington Post německý podíl odkoupila a v projektu pokračovala až do roku 2018, kdy se z firmy rovněž stáhla. Společnost byla následně zlikvidována a na jejích základech vznikly dvě nástupnické firmy - CyOne Security a Crypto International.

Po zveřejnění práce novinářů ZDF, The Washington Post a SRF švýcarská vláda oznámila, že vazby Crypta na CIA a BND prověří. List The Washington Post tehdy označil načasování takového rozhodnutí za udivující, neboť dokumenty obou tajných služeb naznačují, že Švýcaři o vlastnické struktuře věděli několik desetiletí.