Švýcarsko nařídilo zablokovat obchody lidí ze sankčního seznamu EU

Bern - Švýcarsko chce být solidární se Západem, který sankcemi trestá Rusko za invazi na Ukrajinu, a chce se tvrději zaměřit na aktiva jednotlivců a organizací ze sankčního seznamu Evropské unie. Příslušný pokyn dnes po rozhodnutí vlády vydal švýcarský bankovní regulátor FINMA, informovala agentura Reuters. Podle ministra hospodářství Guye Parmelina Rusové, na které byly uvaleny sankce, nesmějí do Švýcarska.

"Finanční zprostředkovatelé mají povinnost příslušná aktiva okamžitě zablokovat," uvedl úřad na svých webových stránkách. Agentura DPA napsala, že nejde o zmražení kont sankcionovaných osob a firem, ale o to, že švýcarské instituce už s nimi nesmějí uzavírat nové obchody a ty stávající musejí hlásit.

Ačkoli se Švýcarsko k unijním sankcím proti Rusku nepřipojilo, chce podle ministra zabránit tomu, aby sankcionovaní Rusové využívali švýcarských finančních institucí k jejich případnému obcházení.

Podle tisku patří Švýcarsko k zemím, kam bohatí Rusové s oblibou posílají své peníze. Stanice RTS uvedla, že Rusové do země v předloňském roce poslali 2,5 miliardy dolarů (55 miliard korun) a v první polovině loňského roku dalších 1,8 miliardy dolarů (téměř 40 miliard korun). To je více než do Británie či USA. Podle odhadů švýcarského velvyslanectví v Moskvě je alpská země vůbec nejoblíbenějším místem pro zahraniční vklady Rusů. Ženevou navíc prochází zhruba 80 procento obchodů s ruskou ropou.