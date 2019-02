Curych - Švýcarská vláda chce umožnit 5000 lidí legálně kouřit marihuanu. Jde o pilotní projekt, jehož výsledky mají pomoci při tvorbě protidrogové politiky. Dnes o tom informovala agentura Reuters. Užívání konopí je ve Švýcarsku desítky let zakázané, podle odhadů vlády ale zákaz pravidelně porušuje zhruba 200.000 lidí.

Ministr zdravotnictví Alain Berset dnes představil novelu protidrogového zákona, podle které by města měla možnost zkoumat dopady legálního, kontrolovaného prodeje konopí a vlivy jeho konzumace na lidské zdraví. Z usušeného samičího květenství konopí se získává marihuana.

Ministr upozornil, že na zákazu užívat konopí se nic nemění a že cílem pilotního programu je najít takovou regulaci užívání konopí, která bude znamenat nejmenší ohrožení pro zdraví veřejnosti.

"Jednotlivá města poukazují na negativní dopady současných zákonů, na ilegální obchod na veřejných místech, který lidi stále více obtěžuje a přispívá k tomu, že se ve stále větší míře necítí bezpečně," řekl Berset. Ilegální obchod podle něj také vede k tomu, že se na černém trhu prodává konopí špatné kvality, které může být pro zdraví uživatelů nebezpečné.

Zájem o pilotní program, který by mohl trvat nejdéle pět let, má třeba Bern, Curych, Basilej nebo Luzern. Podílet by se na něm mohlo nejvýše 5000 lidí starších 18 let, kteří už zkušenosti s konopím mají. Účastníci projektu by se museli zavázat, že by drogu měli jen pro vlastní potřebu a neprodávali by ji dál, uvádí na svých internetových stránkách deník Neue Zürcher Zeitung.