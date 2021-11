Švýcarky a Rusky si zahrají o premiérový Pohár Billie Jean Kingové

Praha - Švýcarské a ruské tenistky se utkají o premiérový Pohár Billie Jean Kingové. Rusky postoupily do finále mistrovství světa družstev v pražské O2 areně po výhře 2:1 nad Američankami. Švýcarky rozhodly zápas s Australankami už ve dvouhrách.

Rusky si zahrají o titul v soutěži družstev, která do předloňska nesla název Fed Cup, po šesti letech. Švýcarsko je ve finále po 23 letech a má šanci získat první vavřín.

Švýcarky postoupily ze skupiny D na úkor českého týmu, který vyřadily ve čtvrtek večer. V semifinále potvrdily proti Australankám, kterým chybí světová jednička Ashleigh Bartyová, roli favoritek. Poprvé nastoupila v Praze do dvouher Jil Teichmannová a poradila si se Storm Sandersovou 6:0 a 6.3. Olympijská vítězka Belinda Bencicová vyhrála i svůj třetí singl a Ajlu Tomljanovicovou přehrála bez větších problémů po setech 6:3 a 6:2.

"Je to neskutečné. Nečekaly jsem to. Měly jsme strašně těžkou skupinu a po výhře nad Českem bylo psychicky náročné se dát dohromady, ale jsem ráda, že jsme to zvládly," řekla Bencicová na kurtu a slovensky poděkovala nevelkému počtu fanoušků za podporu.

Švýcarky si zahrály finále v roce 1998, kdy ve Španělsku podlehly 2:3 na zápasy. Současná trenérka týmu a bývalá světová jednička Martina Hingisová tehdy získala dva body, v rozhodující čtyřhře ale s Patty Scnyderovou jasně podlehly Arantxe Sanchezová a Conchitě Martínezové.

Ruskou hrdinkou semifinále se stala dvaadvacetiletá Ljudmila Samsonovová. Čtyřicátá tenistka světa hraje týmovou soutěž poprvé a ve dvouhře porazila Sloane Stephensovou 1:6, 6:4 a 6:3. Poté sice Anastasija Pavljučenkovová podlehla Danielle Collinsové 7:6, 6:7 a 2:6, ale ve čtyřhře uspěla Samsonovová v páru s Veronikou Kuděrmětovovou, s kterou zdolaly Shelby Rogersovou a Coco Vandewegheovou dvakrát 6:3.V turnaji Rusky vyhrály i svůj třetí debl.

"Cítím se mimořádně. Mám radost, že jsme ve finále," uvedla Samsonovová, která v červnu došla na turnaji v Berlíně z kvalifikace až k premiérovému titulu na okruhu WTA.

Rusky hrály finále naposledy v roce 2015, kdy ještě ve starém modelu soutěže tehdy zvané Fed Cup podlehly s Marií Šarapovovou v sestavě právě v O2 areně českým tenistkám 2:3 po čtyřhře. Titul slavil ruský tým naposledy v roce 2008 a nyní má šanci na páté vítězství.

Výsledky finálového turnaje tenisového Poháru Billie Jean Kingové

Semifinále:

Rusko - USA 2:1

Samsonovová - Stephensová 1:6, 6:4, 6:3, Pavljučenkovová - Collinsová 7:6 (11:9), 6:7 (2:7), 2:6, V. Kuděrmětovová, Samsonovová - Rogersová, Vandewegheová 6:3, 6:3.

Švýcarsko - Austrálie 2:0 po dvouhrách

Teichmannová - Sandersová 6:0, 6:3, Bencicová - Tomljanovicová 6:3, 6:2