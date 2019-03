Kranjska Gora (Slovinsko) - Švýcarský lyžař Ramon Zenhäusern si v Kranjské Goře připsal první výhru v klasickém slalomu Světového poháru. Mistr světa a olympijský vítěz ze soutěže družstev měl dosud na kontě dva triumfy z paralelních závodů ve Stockholmu.

Zenhäusern dosáhl na premiérové vítězství navzdory tomu, že byl po prvním kole až sedmý. Druhá jízda se ale dvoumetrovému slalomáři povedla skvěle a v cílovém prostoru už jen s úsměvem sledoval, jak se soupeři marně snaží jeho čas překonat. "Jsem strašně překvapený. Vůbec netuším, jak jsem k takovému náskoku přišel. Ale druhé kolo bylo postavené hodně rychle a to mi sedlo," řekl překvapivý vítěz Zenhäusern.

Nevyzrál na něj ani lídr po prvním kole Henrik Kristoffersen z Norska. Vítěz sobotního obřího slalomu útočil ve Slovinsku na double a po úvodní jízdě vedl o více než půl sekundy, ale nakonec skončil druhý s odstupem 1,15 sekundy za Zenhäusernem. Mistr světa v obřím slalomu tak prodloužil čekání na výhru ve slalomu, jež trvá od loňského ledna.

Dvě sekundy za Kristoffersenem skončil Rakušan Marcel Hirscher. Již jistý vítěz hodnocení slalomu i celkového pořadí SP se díky agresivní jízdě v druhém kole posunul na stupně vítězů z průběžného šestého místa.

Hirscher si dnes pojistil osmý velký křišťálový glóbus i matematicky, jeho nejbližší pronásledovatel Alexis Pinturault z Francie na něj před závěrečnými čtyřmi závody na finále SP v Soldeu ztrácí nedostižných 509 bodů.

Stupně vítězů ve slalomu v Kranjské Goře měly stejné obsazení jako v minulé sezoně, kdy vyhrál Hirscher před Kristoffersenem. Loňská třetí pozice byla pro Zenhäuserna dosud jediným umístěním na stupně vítězů v klasickém slalomu. "Asi si tady budu muset koupit dům. Proč mi ta sjezdovka tak sedí, netuším. Ale asi mám prostě rád tenhle jarní sníh," uvedl Švýcar.

Jediný český reprezentant v závodě Kryštof Krýzl stejně jako v sobotu nedokončil první kolo.

Muži - slalom: 1. Zenhäusern (Švýc.) 1:39,54 (51,97+47,57), 2. Kristoffersen (Nor.) -1,15 (51,07+49,62), 3. Hirscher -1,17 (51,88+48,83), 4. Feller (oba Rak.) -1,23 (52,04+48,73), 5. Yule (Švýc.) -1,52 (51,71+49,35), 6. Mölgg (It.) -1,85 (51,64+49,75), 7. Pinturault (Fr.) -1,91 (51,69+49,76), 8. Myhrer (Švéd.) -2,02 (51,86+49,70), Noël (Fr.) -2,02 (52,59+48,97) a Gross (It.) -2,02 (52,64+48,92), ...Krýzl (ČR) nedokončil 1. kolo.

Průběžné pořadí slalomu (po 12 z 13 závodů): 1. Hirscher 768, 2. Yule 491, 3. Zenhäusern a Kristoffersen oba 471, 5. Noël 451, 6. Pinturault 421.

Průběžné pořadí SP (po 34 z 38 závodů): 1. Hirscher 1508, 2. Pinturault 999, 3. Kristoffersen 988, 4. Paris (It.) 750, 5. Feuz (Švýc.) 653, 6. Kriechmayr (Rak.) 634, ...149. Zabystřan (ČR) 4.